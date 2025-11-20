קמפיין שלטי חוצות של ארגון מיסיונרי אמריקאי הוסר השבוע ממקומות מרכזיים ברחבי הארץ, לאחר שזרמו עשרות פניות מאזרחים שזיהו את מהות השלטים.

בירור שנעשה על ידי ארגון "אור לאחים" העלה כי הקמפיין שייך לארגון מיסיונרי הפועל מאריזונה בתמיכת כנסיות אוונגליסטיות, שמטרתו פעילות מיסיונרית בקרב יהודים.

בנימין וולקן, מנהל המחלקה למאבק במיסיון ובכתות בארגון, פנה במכתב לחברת השילוט והדגיש שתי בעיות: "נוסף לפגיעה הערכית והחברתית, במדינת ישראל קיימת הגבלה חוקית האוסרת פעילות מיסיונרית המכוונת לקטינים. שלטי החוצות מוצגים במרחב הציבורי באופן החשוף בפני ילדים ובני נוער, וכך עולה חשש ממשי לפגיעה באיסור החוקי".

הוא ביקש מהחברה "להסיר לאלתר את כלל הפרסומים ולהפסיק כל פרסום נוסף הנוגע לקמפיין זה".

חברת השילוט הודיעה כי הקמפיין יופסק והשלטים שכבר הוצבו יוסרו.

חוק איסור הטפה לשם המרת דת משנת 1977 אוסר על הצעת טובת הנאה כתמריץ להמרת דין, אך הפעילות המיסיונרית עצמה אינה בלתי חוקית למעט כאשר מכוונת לקטינים.