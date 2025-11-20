דובר צה"ל לשעבר, תת-אלוף (מיל') דניאל הגרי, עושה את צעדו הראשון במגזר העסקי.

הגרי מונה היום (חמישי) לדירקטור בחברת השילוח הציבורית "אוריין", הנמצאת בשליטת איש העסקים חן למדן.

לצדו של הגרי בדירקטוריון החברה מכהן גם מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף (מיל') עמיקם נורקין.

הגרי סיים את תפקידו בצה"ל לפני כחצי שנה, ועד לאחרונה שהה בחופשת שחרור. מינויו לחברה ציבורית מצביע על כוונתו להשתלב בעולם העסקי ולא בזירה הפוליטית.

הוא שירת בתפקידים בכירים בצה"ל, ביניהם ראש מספן הים, מפקד שייטת 13, עוזר הרמטכ"ל, ראש מחלקת המבצעים של חיל הים וכאמור דובר צה"ל במלחמת חרבות ברזל.

חברת אוריין, שנסחרת בבורסה, השלימה לפני מספר חודשים גיוס הון בהיקף של 25 מיליון שקלים, באמצעות הנפקת מניות ליותר מעשרה משקיעים.