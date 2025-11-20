הקלטות הקשר מהקוקפיט שפורסמו חושפות את רגעי הדרמה בטיסת FR2682 מברגמו שבאיטליה לקלוז' נאפוקה שברומניה.

קצינת המשנה איבדה לפתע את הכרתה בזמן הנמכה לנחיתה, והקפטן - שנשאר לבדו בקוקפיט - הכריז על מצב חירום תוך שמירה על קור רוח.

בתחילה שידר הקפטן קריאת PAN-PAN, אך כעבור שניות שידרג את הדיווח ל-MAYDAY - קריאת חירום בינלאומית בתעופה ובימאות, שנועדה להתריע על סכנת חיים מיידית.

הקלטות הקשר מתעדות כיצד הקפטן המשיך להנחות את צוות הקרקע והבקרה האווירית תוך ניהול מלא של המטוס - עד לנחיתה הבטוחה על מסלול 25, שם המתינו צוותי רפואה והצלה.

הקצינה פונתה כשהיא מחוסרת הכרה לבית חולים מקומי. המטוס נותר על המסלול כ-50 דקות, ורק לאחר מכן נגרר לעמדה.

ריינאייר שלחה מטוס חלופי לביצוע טיסת החזרה - בעיכוב של כשלוש שעות. המטוס המקורי הועבר לאחר מכן לבוקרשט, לצורך בדיקות נוספות, לאחר ששהה בקרקע 17 שעות.