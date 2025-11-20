במשרד לביטחון לאומי התקיים טקס שבו הוענק רישיון נשק ומגן הוקרה לאלי טהר, יו"ר ארגון יד לבנים, שהוא גם אח שכול ואב שכול לשני לוחמים.

הטקס התקיים בנוכחות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מנכ"ל המשרד רפול אנגל, סמנכ"ל רישוי ופיקוח כלי ירייה דוד ויצמן ונציגי גופי ביטחון נוספים.

אלי טהר הוא אביו של יוסי טהר ז"ל, מפקד בכיר ביחידה המבצעית של שב"כ, שנפל ביום הראשון למלחמה לאחר קרבות בעוטף עזה. תמונתו אסורה לפרסום מטעמי ביטחון.

הרישיון הונפק בתום תהליך מקצועי, בתיאום עם גורמי צה"ל. באופן סמלי, מדובר ברישיון ה-222,222 שמונפק על ידי אגף כלי ירייה מאז תחילת המלחמה - מספר המעיד על גודל רפורמת הנשק והתגייסות אזרחית רחבה.

השר בן גביר אמר במהלך הטקס: "זהו רגע שממלא את הלב. משפחת טהר נתנה למדינת ישראל את היקר לה מכול. המגן והרישיון הם ביטוי קטן להערכה העצומה שלנו. רפורמת הנשק מאפשרת לאזרחים טובים להגן על עצמם ועל המדינה, והיום זה מקבל משמעות עמוקה במיוחד".

מנכ"ל המשרד, רפול אנגל, ציין: "משפחת טהר היא סמל של גבורה, מסירות ואהבת הארץ. לנו זו זכות לעמוד כאן". סמנכ"ל רישוי ופיקוח כלי ירייה, דוד ויצמן הוסיף: "מעמד מרגש ועוצמתי. זכות וגאווה להעניק רישיון לאדם שתרומתו למדינה אינסופית".