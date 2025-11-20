אביה סלוטקי, אלמנתו של ישי סלוטקי שנפל בקרב בגבול עזה בשבעה באוקטובר יחד עם אחיו נעם, הודיעה היום (חמישי) על אירוסיה למיכה גולדנברג.

בפוסט שפרסמה כתבה אביה: "מה שאני לא ידעתי שאפשרי - הלב שלי ידע והוא ידע להישבר ולהיפתח ולאהוב, ולפנות מקומות נוספים ולגדול עוד ועוד".

עוד כתבה כי גם ברגעים שבהם חשה כי אין עוד תקווה, הצליח לבה להפתיע אותה: "גם כשחשבתי שכבר אי אפשר הוא הוכיח לי אחרת - שהלב יודע להתגעגע עד עמקי נשמתו ולאהוב עד עומק המצולות. וגם כאן עוד מסע שלם לפנינו אני מודה על מה שהיה, ועל כל מה שעוד יבוא. זה הנצחון הקטן שלנו".

ישי ונעם סלוטקי ז"ל שהו עם משפחותיהם בבאר שבע בבוקר השבעה באוקטובר. כאשר החלה מתקפת חמאס, השניים החליטו לצאת מיידית לשטח. הם עלו על מדים, הצטיידו באקדחים האישיים ותיקי עזרה ראשונה, ונסעו לעוטף עזה.

השניים הגיעו לקיבוץ עלומים, שם ניגשו לעזור לפצועים. מצלמות האבטחה תיעדו את האחים כשהם מסתערים לעבר מארב של מחבלים חמושים, כשברשותם אקדחים בלבד.

במוצאי שבת, גופותיהם אותרו כשמסביבם מחבלים הרוגים. עדות אחרונה למעשה לחימה של אחווה, אומץ ואחריות.