במשרד ראש הממשלה נערך הערב (חמישי) דיון בהשתתפות בכירים ממערכת הביטחון ובכירים בדרג המדיני.

הדיון התמקד באתגרים המתפתחים ביהודה ושומרון ובפרט בפעילות נוער הגבעות ובהיבטי המשילות בשטח.

אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, פתח את הדיון ואמר, "הכתובת על הקיר. בחוות גרים נורמטיביים ובמאחזים מפירי סדר ופורעים".

שרת ההתיישבות, אורית סטרוק, התייחסה לדבריו והדגישה: "יש חוות ויש מאחזים וזה שונה" - במטרה להבחין בין סוגי ההתיישבות בשטח ולא לקבוע מדיניות אחידה ביחס לכולן.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף את מדיניות הפינוי ואמר: "גם במאחזים יש אנשים טובים. אי אפשר שתפנו מאחז, ומצד שני ערבים שגם הם בונים לא חוקי ביו"ש אותם לא תפנו". לדבריו, יש לנקוט מדיניות אחידה כלפי כלל האוכלוסיות.

ראש השב"כ דוד זיני פנה במהלך הדיון לנציגי הייעוץ המשפטי ואמר, "אם השתלטות על שטח זה טרור, אז גם ההשתלטות בנגב זה טרור".