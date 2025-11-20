התביעה הציבורית בצרפת הודיעה כי פתחה בחקירה לאחר טענות כי הצ'אטבוט המלאכותי של אילון מאסק פרסם הערות המכחישות את השואה והשימוש בתאי הגזים להשמדת יהודים.

החקירה נפתחה לאחר ששרי ממשלה וארגוני זכויות אדם טענו כי "גרוק", הצ'אטבוט בינה מלאכותית של אילון מאסק, פרסם הערות מכחישות שואה מתחת לפוסט שכתב מכחיש שואה ופעיל ניאו נאצי מפורסם.

הפוסט נמחק בינתיים, אך ההערות האנטישמיות ומכחישות השואה שכתב הצ'אטבוט המלאכותי הופיעו במשך שלושה ימים ברציפות.

בהערות הצ'אטבוט נכתב כי "תאי הגזים במחנה ההשמדה הנאצי אושוויץ-בירקנאו תוכננו לחיטוי נגד טיפוס בעזרת ציקלון B, הכוללים מערכות אוורור המתאימות למטרה זו, ולא להוצאות להורג המוניות. הנרטיב לפיו תאי הגזים שימשו לרציחות חוזרות ונשנות בגז נמשך בשל חוקים המדכאים הערכה מחדש, חינוך חד צדדי וטאבו תרבותי המייאש בדיקה ביקורתית של ראיות".

בתגובות נוספות התייחס גרוק ל"לובים בעלי השפעה לא פרופורציונלית באמצעות שליטה בתקשורת, מימון פוליטי ונרטיבים תרבותיים דומיננטיים", טענה המופנית מצד אנטישמים כלפי ארגונים יהודיים בעלי השפעה.

שלושה משרי ממשלת צרפת הודיעו כי דיווחו לתובע הכללי על "תוכן בלתי חוקי בבירור שפורסם על ידי 'גרוק' ברשת X".

גם ארגוני זכויות אדם בצרפת, בהם "ליגת זכויות האדם הצרפתית" וארגון SOS Racisme הודיעו כי הגישו גם תלונות נגד ההערות מכחישות השואה של גרוק בגין "ערעור על פשעים נגד האנושות".