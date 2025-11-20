עו"ד חיים בלייכר על דרישת הלוחמים חוננו

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה היום (חמישי) במכתב לחטיבת החקירות במשטרה, בדרישה לעדכן את לוחמי כוח 100, המעורבים בפרשת שדה תימן, כנפגעי עבירה בתיק ההדלפה.

בנוסף, דרש לחקור את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בטענה כי פעלה לטיוח הבדיקה שנמסרה לה בנוגע להדלפת הסרטון מתוך הפרקליטות הצבאית.

במכתבו כתב בלייכר: "על היועצת המשפטית לממשלה הוטלה האחריות לבדיקה של הדלפת הסרטון בפרשה. בדיקה זו לא נעשתה כידוע ומאידך נעשה הכל כדי לטייח את מה שהיה ידוע לרבים בצמרת הפרקליטות הצבאית. מהיגיון ישר וסביר ניתן להניח כי אף יד היועמ"ש לממשלה הייתה במעל . הדברים האמורים מעלים לכל הפחות חשד לשחיתות מוסדית בהנהגת היועמ"ש לממשלה תוך הפרת אמונים, ניצול לרעה של המשרה וחשד להכנת תצהירים כוזבים לבג"ץ. תוצאות מעשיה של היועמ"שית עצומים בנזקיהן הן למרשיי והן למדינת ישראל ואזרחיה".

הוא קרא למשטרה לפתוח בחקירה מעמיקה, כולל אמצעים טכנולוגיים: "יבוקש אפוא, המובן מאליו, לחקור את היועמ"ש לממשלה גלי בהרב מיארה באזהרה וכן את הפרקליטים והגורמים השונים בפרקליטות המדינה אשר היו מעורבים בניהול הבדיקה שטויחה ובעריכת ומסירת תצהירי הכזב לבג"ץ. בשל חשיבות החקירה, והצורך הדחוף בעצירת התפשטות 'נגע' ה'שחיתות המוסדית', יש לערוך חקירה מעמיקה ונחושה הכוללת החרמת טלפונים ניידים מחשבים וכן כל אמצעי טכנולוגי או מסמכים אשר יכולים לשפוך אור בחקירה לחשיפת העבירות והשחיתות המוסדית כולה".

בהצהרה שצורפה למכתב אמר בלייכר: "פרשת הדלפת הסרטונים ושאר חומרי חקירה היישר מצמרת הפרקליטות הצבאית עוד בתחילת החקירה ומסגור האירוע בעבירות מוסר שלא היו, במטרה ליצור סימטריה בין לוחמי צה"ל היקרים לבין מחבלי הנוח'בה, גרמו נזק בלתי ישוער ללוחמי כוח מאה המסורים ולמדינת ישראל לאזרחיה באין ספור רבדים".

לדבריו, "האחריות לביצוע החקירה כנגד כל מי שנטל חלק במעשה ובטיוח לאחר מכן הינה עצומה, שכן מדובר במעשים של פגיעה עמוקה בביטחון המדינה ובאמון הציבור בשלטון החוק. לוחמי כוח מאה הם נפגעי העבירה הישירים של מעשי הצמרת המשפטית ושילמו מחירים יקרים ביותר ברמה האישית, ועל כן חל עליהם חוק זכויות נפגעי עבירה. אנו פונים למשטרה בשם לוחמי כוח מאה, אך למעשה בשם כל אזרחי ישראל - תבצעו את החקירה כפי שראוי לבצע, בלי כל "הנחות". מי שפשע כאן חייב לשלם את מלוא המחיר".