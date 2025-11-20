80 שנים לאחר שנפתחו משפטי נירנברג, אוסף דיגיטלי מלא של כל המסמכים ממשפטי הנאצים הושק אונליין ויהיה פתוח לציבור.

הפרויקט החל כבר בשנת 1998, אז החל צוות של היסטוריונים, ספרנים ואוצרי מטא-דאטה לעבור על כל המסמכים שתיעדו את משפטי נירנברג, השמורים בספריית בית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד, על מנת להכין אותם לסריקה שתאפשר להעלות אותם לאוסף מקוון.

מי שעמד בראש הפרויקט הוא פול דשנר, שאמר כי "מלכתחילה, המטרה הייתה להפוך לדיגיטלי את כל מה שנמצא בספריית בית הספר על משפטי נירנברג והדיונים בהם, שנשמר עד אז בקופסאות ורק לעיתים רחוקות נצפה על ידי אדם. המטרה הייתה כפולה: לשמר את המסמכים הללו, שהחלו להתפורר פשוטו כמשמעו ברגע שנגעו בהם, משום שהם היו על נייר מימוגרפי מבוסס חומצה משנות ה-40, ופשוט לא יכלו לעמוד בפני טיפול, ולהנגיש אותם בעידן האינטרנט".

האוסף, הנמצא בהרווארד, מכיל מעל 750 אלף עמודים של תמלילים, סיכומים ומוצגי ראיות מתוך 13 תיקים שהתנהלו נגד בכירי המשטר הנאצי.

המסמכים מתעדים דיונים, טענות של צוותי התביעה, עדויות של בכירי הנאצים ועוד.

דשנר סיפר כי כעת, לאחר שהאוסף הפך לדיגיטלי, יוכלו משתמשים לחפש את המידע הדרוש להם בעזרת חיפוש מילות מפתח.

"יש לזה תועלת עצומה עבור אנשים שיש להם עיניים לראות, אוזניים לשמוע. בהקשר של כל תקופה, כולל שלנו, זה יכול לגרום לאנשים להיות מודעים לדינמיקה כפי שהיא מתוארת בארכיונים אלה", אמר דשנר.