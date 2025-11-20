לשכת עורכי הדין עומדת במוקד סערה חדשה לאחר שנחשף כי התקשרה עם משרד הפרסום "גיתם" במהלך 2023 - ללא מכרז, תוך חשש לניגוד עניינים.

על פי הדיווח, מנכ"ל החברה עידו הר-טוב, שימש במקביל כיועצו האישי של עמית בכר, אז יו"ר הלשכה הזמני, וכיום יו"ר הלשכה הנבחר.

מהמידע שפורסם לראשונה באתר "פוסטה" ומאומת גם במסמך של יועמ"שית הלשכה, עולה כי הלשכה העבירה תשלומים בסכומים משמעותיים ל"גיתם" בעבור שירותי פרסום, זאת אף שחלק מהעבודות בוצעו לפני שנחתם הסכם, וללא עדכון ועדת המכרזים אודות הקשר האישי שבין הר-טוב לבכר.

במכתב שנשלח הערב (חמישי) לחברי המועצה הארצית של הלשכה, הבהירה היועצת המשפטית עו"ד מירית שלו כי ועדת המכרזים כלל לא הייתה מודעת לקשר המוקדם.

לדבריה, "הטענה אודות הקשר הקודם בין מנכ"ל 'גיתם' ליו"ר הלשכה לא הובאה לידיעתי מעולם ולא צוינה בפני חברי ועדת המכרזים".

עוד עולה מהמכתב כי בפני הוועדה הוצג מצג שלפיו ללשכה אין יועץ פרסומי, וכי ישנו צורך מיידי בהתקשרות - לקראת הכנס השנתי באילת. רק כחצי שנה לאחר אישור הפטור ממכרז במרץ 2024, התברר כי "גיתם" החלה במתן שירותים עוד קודם לכן, ללא חוזה.