ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אומר כי ארצו מוכנה לנהל משא ומתן עם ישראל ופונה לעזרת ארצות הברית כדי שתקדם את המהלך.

"אני חוזר על הצעתנו להיות מוכנים לנהל משא ומתן עם ישראל", אמר סלאם בראיון ל"בלומברג".

הוא ציין את הסכם הגבול הימי שהושג בממשלה הקודמת ואמר כי פתרון דיפלומטי בין המדינות אפשרי. "עד כה ישראל רצתה משא ומתן - וכשהראינו נכונות לכך - הם לא הסכימו להיפגש. לכן אנחנו מבקשים את עזרת האמריקאים".

בעת האחרונה האשימה ישראל את הנהגת לבנון בכישלון לקיים את התחייבותה לפרק את חיזבאללה מנשקו.

בימים האחרונים תקפה ישראל מספר רב של מטרות חיזבאללה בדרום לבנון בניסיון למנוע מארגון הטרור הרצחני לשקם את כוחותיו לאחר המלחמה.