עופר ברונר, בן 19 ממדרשת בן גוריון, נהרג אתמול (חמישי) לאחר שהחליק ככל הנראה ונפל מצוק למאגר מים בשמורת עין עבדת בה התנדב. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו ללא כשהוא ללא רוח חיים.

ברונר ז"ל היה בוגר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון, ונערך להתגייס בקרוב לצה"ל לאחר שנת שירות משמעותית.

אבי פריזה ונאסר אלפריגאת, מתנדבי זק"א מרחב נגב שהגיעו לזירה, סיפרו: "הגענו למקום לאחר דיווח על צעיר שאותר בתוך המים בשמורה לאחר שנעדר משעות הבוקר. כשהגענו למעיין ראינו צעיר כשהוא ללא רוח חיים, לאחר שככל הנראה החליק בזמן שניסה לרדת לכיוון המים ונפל מגובה".

ראש המועצה האזורית רמת הנגב, ערן דורון, ספד בכאב "קיבלנו בתדהמה את ההודעה על פטירתו בטרם עת של עופר ברונר ממדרשת בן גוריון, שהיה עתיד להתגייס בקרוב לצה"ל לאחר שנת שירות משמעותית. המועצה מחבקת את משפחת ברונר וקהילת המדרשה בשעה קשה זו. ליבנו עם טלי, איתי והילדים".