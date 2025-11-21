יש רגעים בהיסטוריה שבהם אי אפשר יותר להתחמק מאחריות ולהשליך אשמה על אחרים. יש רגעים שבהם המציאות מכריחה מנהיגים להסיר את המסכות ולעמוד מול מבחן האמת. כעת, כאשר חוק ההשתמטות של ח"כ ביסמוט עומד להתקבל, הגיע הרגע של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אבל מה אנחנו רואים? במקום לקחת אחריות, במקום להבין את המשמעות ההיסטורית של שבעה באוקטובר, נתניהו ממשיך במה שהוא עושה הכי טוב - להתחמק, לבקר ולזרוק אחריות ואשמה על אחרים. העברת חוק זה, שלמעשה מעניק לגיטימציה להשתמטות מהשירות הצבאי, מעיד יותר מכל דבר אחר, שראש הממשלה פשוט לא הפנים את גודל האסון וכעת ברור גם למה הוא מסרב לקחת אחריות אישית על הכישלון.

אלוף ההיתולים

נתניהו הוא אלוף ההיתולים, ההתחמקות וזריקת האחריות על אחרים. דפוס זה חוזר על עצמו שוב ושוב. בעבר, כראש ממשלה, הוא ניסה להוביל מהלך להקים קואליציה וממשלה יחד עם קולות הערבים בראשות ח"כ מנצור עבאס - ולא הצליח. כשיאיר לפיד, כראש ממשלה זמני, עשה את אותו הדבר בדיוק, נתניהו מיהר לתקוף אותו בחריפות ולבקר את המהלך. זוהי בדיוק ההתנהלות הכפולה המאפיינת אותו: מה שאני עושה - לגיטימי; מה שאחרים עושים - בגידה.

חוק של בושה

והנה, עכשיו ממשלת נתניהו עומדת להיות חתומה על חוק שערורייתי שפוגע בעשרות אלפי חיילי סדיר ומילואים ובמשפחות שלהם, במשפחות השכולות ובגיבורים שנפלו במלחמה - אלה שיצאו להילחם על המדינה בחירוף נפש, ללא היסוס, כשהמדינה קראה להם. חוק שאומר למעשה: יש כאן אזרחים שווים יותר מאחרים. יש כאלה שישלמו את המחיר המלא, ויש כאלה שיהיו פטורים.

אין יותר מקום למשחקים

החוק הזה לעד יהיה חתום על שמו של ראש הממשלה והפעם הוא לא יוכל להתחמק. הוא לא יוכל יותר להאשים את השמאל, את התקשורת ואת בית המשפט. הפעם זה יהיה ממשלתו, הקואליציה שלו, החוק שלו. והעם הישראלי יזכור את זה לגירעון עולם.

כראש עיר, אני פוגש כל יום את חיילי הסדיר והמילואים שלנו ואת המשפחות וההורים המודאגים. אני רואה את העייפות, את הכעס, את תחושת חוסר הצדק. ואני אומר להם: זה לא אתם. זה הממשלה והעומד בראשה, שמשחקים ומהתלים בכם ובעם כולו - אבל לא עוד!.

אז בוא נראה אותך עכשיו, בנימין נתניהו, מעביר את חוק ההשתמטות הזה. בוא נראה אמה יהיו עכשיו התירוצים וההסברים שלך להכשרת השרץ הזה - חוק ההשתמטות. הטיעונים הספקולטיביים נגמרו. זמן האמת הגיע.

הכותב הוא ראש עיריית גבעת שמואל