שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מוביל מהלך רחב לייעול משק החלב, שעובד כיום כשוק מתוכנן ולא יעיל וכתוצאה מכך יש פער מחירים גדול בין החלב והגבינות הנמכרות בישראל לבין אותם מוצרים באירופה.

הפערים בגבינות הקשות מגיעות ליותר מפי שניים. כך הגבינות הקשות יקרות ב־108% והחלב הניגר יקר בכ־62%, כך על פי נתוני ה-OECD והבנק המרכזי העולמי.

נגד השר סמוטריץ' ויוזמת האוצר מתנהל קמפיין אגריסיבי שדורש להמשיך את השוק הסגור בטענה כי כתוצאה מהמהלך חלק מהרפתות ייאלצו להיסגר. אלא שבמשרד האוצר מסבירים כי במסגרת הרפורמה הרפתות יזכו להגנה מלאה ואף להשקעות מדינה בהיקף של מיליוני שקלים במטרה להתייעל ולהוזיל את עלויות הייצור. רפתנים שיתקשו, יפדו, אם ירצו בכך על ידי המדינה במחיר מוגדל.

באוצר אומרים כי הרפורמה תוציא את השליטה בשוק מידי המחלבות הגדולות כמו תנובה ושטראוס ושם סבורים כי הן אלו שעומדות מאחורי הקמפיין הצבעוני נגד היוזמה.

אם תצא היוזמה לפועל, מחיר המטרה יפחת בכ-20% והמחיר יתגלגל בטווח הקרוב לצרכן הישראלי. משפחות יוכלו לקנות יותר מוצרי גבינה ולא לשמור את התענוג הזה רק לשבועות או להזדמנויות נדירות.

בנוסף, על רקע סירוב נציגי המחלבות להידבר, פרסם סמוטריץ' צו להערות הציבור לפיו יוגדלו מכסות הגבינות באופן משמעותי, כך שבשנת 2026 יהיה ניתן לייבא 20 טון חלב במקום 6,500 כיום. זו הגדלה בשיעור של פי שלושה. דבר שצפוי להוריד את מחירי הגבינות בהדרגה. זהו צעד המהווה שינוי דרמטי בשוק החלב הישראלי.

בניגוד לטענות חלק מהרפתנים, גם אחרי הטמעת הרפורמה, 70% מהגבינות והחלב ייוצרו במשק המקומי.

סמוטריץ' אמר לערוץ 7: "מוטלת עלי חובה להיאבק ביוקר המחייה כדי להוזיל עלויות לכל משפחה בישראל. השינוי הוא מקיף ודאגנו שהוא יכלול הגנות נרחבות לרפתנים. לא יהיה בעל רפת שלא יקבל מענה הולם ומקיף. מי שיוצאות נגד היוזמה הן המחלבות הגדולות ובעלות המונופול בשוק שמפחדות מאד מהשינוי שייאלץ אותן להתמודד בשוק תחרותי".