קצין המילואים יואב בר שי, שרכבו נשרף באירועי ההצתה שזכו לכינוי "טבעת אש" סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, מפרסם היום (שישי) פוסט חריף נגד חדשות 13 ופעילי השמאל שהיו מעורבים באירוע - בהם גם אנשי תנועת 'אחים לנשק'.

בר שי, אשר משרת כעת בסבב מילואים ממושך, יוצא נגד אופן סיקור האירועים וכנגד המעורבים עצמם, בהם פעילי שמאל ואנשי תנועת 'אחים לנשק', שלדבריו לא לקחו אחריות על מעשיהם. "כבר מעל לחודש שהאנשים שגרמו לשריפת הרכב שלנו מחוץ למעצר", כתב.

לדבריו, כשהסכים להתראיין לאחר האירוע, עשה זאת משתי סיבות: "אנחנו בקרע מטורף בתוך עצמנו והיה לי חושב לנסות להנמיך את הלהבות. כדי להגיד לאנשים שעשו את זה שאני לא כועס כי אני יודע שהם לא שרפו לי את הרכב בכוונה אבל שהם חד משמעית האחראיים לשריפת הרכב שלי ושייצרו איתנו קשר וישלמו. לאירוע הזה אך ורק הם אחראיים אליו. לא אף אחד אחר".

עוד הוסיף: "עברו כבר מעל לחודשיים וחצי מאז האירוע ועד עתה אותם אנשים לא יצרו איתנו קשר אפילו לא פעם אחת. בהתחלה אמרתי בטח זה בגלל שהם במעצר אז הם לא יכולים ליצור קשר, למרות שלי ברור שאם הייתי בסיטואציה שלהם הייתי דואג שמישהו מבחוץ משלהם יידאג ליצור איתנו קשר ולדאוג לנו".

לאחר שחרורם, מציין בר שי, נגמרו התירוצים: "כשהם השתחררו התחלתי לאבד את הסבלנות כי נגמרו התירוצים, ואתם מוסיפים חטא על פשע. ואתמול אחרי שהם עוד מצאו לעצמם זמן ומעיזים ללכת להתראיין ולנסות לצייר את עצמם כ'מלח הארץ' לפני שדאגו לנו זה כבר עבר כל גבול ופה אנחנו כבר נרים את הדגל האדום ונגיד עד כאן".

בהמשך הפוסט, סיכם בר שי את תחושותיו במילים חדות: "אלה אנשים סוציומטים אנרכיסטים! שלקחו ולוקחים את החוק לידיים ואכפת להם רק מעצמם! השארתם אותנו שבורים, המומים ופגועים. אובדי עצות ובמלחמה יומיומית איך נסתדר ונמשיך מאז ועד היום כל יום! איך אתם לא דואגים לנו?!"

הוא גם תיאר את הקושי המתמשך: "עד עכשיו לא הסתדרנו. אין לנו פיתרון לרכב שהלך לנו. ועד עכשיו מה שכן נאלצנו להסתדר זה היה כי היינו נתונים לחסדיהם ולרחמיהם של אנשים אחרים שזאת ממש לא אחריותם ולנו הכי לא נעים בעולם להיות נתונים לחסדיו של אף אחד. לא מאחל את זה לאף אחד".

כעת, כשהוא משרת במסגרת מילואים, מציין בר שי: "אני עכשיו בסבב מילואים ארוך ומתיש מאז אותו אירוע ושנמשך ויימשך עוד קדימה והנזק שגרמתם ועוד ממשיכים וממשיכים וממשיכים לגרום לנו הוא כבר בלתי נסלח, גם לאדם מאופק כמוני".

את דבריו הוא חותם בקריאה ישירה לפעילים: "זה הוא ממש ממש לא פוסט של לבקשת עזרה מהציבור! באמת תודה רבה אבל זה לא האחריות שלכם עם ישראל היקר והאהוב. זה פוסט לנער אתכם שתתעוררו על עצמכם אותם אנשים שמעיזים לקורא לעצמם מלח הארץ! מלח הארץ אתם לא! אם כבר שורפי הארץ! אז כל כלי התקשורת, מוזמנים ליצור איתי ונראה באמת מי פה מלח הארץ".