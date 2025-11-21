ממשלת סינגפור הודיעה היום (שישי) כי היא מטילה סנקציות ממוקדות ואיסורי כניסה על ארבעה אזרחים ישראלים בשל מעורבותם באירועי אלימות כלפי פלסטינים באזור יהודה ושומרון.

בהודעה שפורסמה נכתב: "החל ממועד זה, סינגפור תטיל סנקציות פיננסיות ממוקדות ואיסורי כניסה על ארבעה יחידים ישראלים: מאיר מרדכי אטינגר, אלישע ירד, בנצי גופשטיין וברוך מרזל - בגין מעורבותם באירועים אלימים נגד פלסטינים בגדה המערבית".

עוד נכתב בהודעה: "יחידים אלו היו מעורבים במעשי אלימות קיצונית וחמורה נגד פלסטינים. פעולות כאלה אינן חוקיות ומערערות את הסיכוי להגיע לפתרון שתי המדינות".

סינגפור הבהירה בעמדתה כי היא רואה "בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית פעולה בלתי חוקית על פי המשפט הבינלאומי, וכי נוכחותן והרחבתן פוגעות ביכולת לקדם פתרון מדיני בין ישראל לפלסטינים".

"סינגפור, כתומכת עקבית של המשפט הבינלאומי ושל פתרון שתי המדינות, מתנגדת לכל פעולה חד-צדדית שמשנה את המציאות בשטח בניגוד לחוק הבינלאומי", נאמר.

לבסוף, קראה ממשלת סינגפור לישראל: "אנו קוראים לממשלת ישראל לרסן את מקרי האלימות מצד מתנחלים ולהביא את האחראים לדין".