ראש הממשלה בנימין נתניהו חידד אמש (חמישי) את המסרים סביב חוק הגיוס המתגבש בכנסת וטען כי הבוא יגייס אלפי חרדים.

בריאיון לערוץ הטלגרם "אבו עלי אקספרס" הוא הציג את החוק כהיסטורי ומסוגל להביא לשינוי מהותי בשילוב החרדים בצה"ל.

"אני מקווה להיות ראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל שהעביר חוק גיוס", אמר נתניהו. "החוק הזה יביא 17,000 חרדים לשירות צבא ההגנה לישראל בשלוש שנים".

נתניהו תקף את האופוזיציה: "את החוק הזה מגנים, מנסים לעצור. מה עשיתם? לא עשיתם שום דבר. 17,000 איש זה אוגדה וכמה".

אולם ראש הממשלה הפנה את תשומת הלב גם פנימה, לציבור החרדי ולהנהגה הרבנית: "אני מצפה מהציבור החרדי שיצטרף לזה. אני רוצה שהרבנים יאפשרו את התמיכה בזה. זה יהיה מבחן גדול".

נתניהו דחה טענות שהחוק נועד למנוע שירות או להנציח פטור: "זה לא חוק למנוע את השירות, זה חוק שיביא לגיוס של אלפים תוך זמן קצר מאוד. איך אפשר להתנגד לזה?"