גבר בן 38 התמוטט הבוקר (שישי) ואיבד את הכרתו במהלך פעילות ספורטיבית ביישוב שבתחומי המועצה האזורית מטה בנימין.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

פראמדיקית מד"א גלי סופר מולר סיפרה, "הגבר שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. אנשים שהיו במקום סיפרו לנו שהוא רץ והתמוטט. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה שכללו מתן מכות חשמל ממכשיר מפעם (דפיברילטור)".

היא הוסיפה: "הכנסנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה כשמצבו קריטי. בבית החולים הרופאים המשיכו את פעולות ההחייאה".