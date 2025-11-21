כמעט שנה לאחר נפילת משטר אסד ב-8 בדצמבר 2024, בצה"ל חושפים היום (שישי) מסמכים חדשים המעידים כי חמאס פעל לאורך השנים לשמור על קשר הדוק עם המשטר הסורי - למרות ההתנערות הפומבית ממעשיו.

המסמכים, הכוללים מכתבים, פרוטוקולים והתכתבויות פנימיות, נחשפו על ידי אגף המודיעין (אמ"ן) באתר צה"ל, ומעידים על קשרים ישירים בין בכירי חמאס - בהם יחיא סינוואר ואיסמעיל הנייה - לבין מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, ונציגי משמרות המהפכה האיראניים.

במכתב ששלח סינוואר להנייה ביולי 2022, הוא מדגיש כי חמאס "מעולם לא החליט להחרים את המשטר הסורי בפועל", וטוען כי הנהגת התנועה עזבה את סוריה בשל "אילוצי זמן ומצב". לדבריו, הסורים התייחסו אליהם "בצורה הטובה ביותר לאורך כל הדרך".

סינוואר מבהיר את החשיבות האסטרטגית שבחידוש הקשר עם דמשק, אותה הוא מכנה "זירה הכרחית עבורנו כבסיס מקלט ומרחב לבנייה ופריסה", ומציין כי כך ניתן יהיה להשתלב בתוכנית ההתנגדות של "ציר ירושלים" - הכינוי לציר האיראני.

מכתב מסינוואר להנייה צילום: דובר צה"ל

חודש לאחר מכן, באוגוסט 2022, התקיימה פגישה בין בכירי חמאס, חיזבאללה ונציג משמרות המהפכה האיראניים, סעיד איזדי - אשר חוסל מאוחר יותר במבצע 'עם כלביא'. הפגישה עסקה בגיבוש מנגנון לחידוש היחסים עם אסד ובדרכים להוריד את עוצמת הביקורת הציבורית על שיתוף הפעולה.

על פי פרוטוקול מאותה ישיבה, הוחלט להזמין לפגישה עם אסד גם גורמים פלסטיניים נוספים - במטרה "לטשטש את מרכזיותו של חמאס במהלך". בנוסף, נקבע כי החל מאותה נקודה "הפגישות עם הנשיא הסורי לא יסוקרו בתקשורת".

במכתב נוסף מספטמבר 2022 מודה הנייה לנסראללה על תיווך הפגישה עם אסד, ואף מבקש שיועבר לנשיא הסורי מסר בדבר שחרור אסירים פלסטינים הכלואים בסוריה, "במטרה להפחית את הביקורת על חידוש הקשר". עם זאת, הדגיש הנייה כי זו אינה דרישה - אלא בקשה בלבד, "ולא תנאי להמשך השותפות".

בהמשך, מובא גם מאמר שכתב שייח' המזוהה עם הנהגת חמאס, ובו הוא יוצא בחריפות נגד מדינות ערב המבקרות את שיתוף הפעולה עם אסד: "מצפים שחמאס יעמוד נגד איראן בעיראק, נגד בשאר אל-אסד בסוריה, נגד החות'ים... זו ירידה אסטרטגית שתוביל לקריסת חמאס".

באמ"ן מסכמים כי בעוד שבפומבי חמאס גינה את אסד בעקבות מעשי הטבח, במחשכים הוא פעל להעמקת הקשר והסתמך על סוריה כעוגן הכרחי בציר האיראני. החשיפה, כך מדגישים בצה"ל, ממחישה עד כמה חששו בחמאס מנפילת המשטר בדמשק - שנחשב לנקודת מפתח בתשתית ההשפעה האזורית של איראן.

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי על פרסום המכתבים הסודיים על הקשר בין אסד וסינוואר: "צה"ל חשף מסמכים שכוללים שיחות והתכתבויות סודיות בהן מודגש החשש שהיה בחמאס מנפילת משטר אסד. בניגוד להתנערות הפומבית והשקרית של חמאס ממשטר אסד, המסמכים חושפים את מאחורי הקלעים של הקשר בין חמאס למשטר הסורי הקודם".