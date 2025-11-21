בדיון מקצועי מיוחד שהתקיים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בראשות חבר הכנסת צבי סוכות, נחשפה תמונה מדאיגה באשר להיעדר פיקוח בתחום הבשר הטרף בישראל.

בדיון השתתפו נציגי רשות המסים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד הכלכלה, רשות המעברים ויחידת הפיצוח.

לפי כלל הגורמים, קיים "חור שחור" בכל הנוגע למעקב אחר זרימת בשר טרף מהרשות הפלסטינית לישראל. בעוד המאמצים הממשלתיים מתמקדים בעיקר במניעת הברחות נשק, תחום המזון - ובפרט הבשר - כמעט ואינו זוכה לפיקוח.

מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, הציג בדיון מציאות שבה כמויות גדולות של בשר טרף נכנסות לישראל ללא כלים, מערכות מידע או יכולת בסיסית לעקוב אחר תנועת הבשר. לדבריו, מאז חקיקת חוק הבשר נותרו מכסות יבוא של בשר טרף, המנוהלות בידי משרד הכלכלה, והן מנוצלות לשיווק בשר טרף בישראל באופן רשמי.

כהן הדגיש כי הרבנות הראשית אינה מחוברת למערכות מידע ממשלתיות - לא למכס, לא לבריאות, לא לחקלאות, לא לתעבורה ולא לרשות המעברים. יחידת האכיפה של הרבנות מונה ארבעה עובדים בלבד, והיא פועלת לעיתים תוך הסתמכות על קשרים אישיים עם גופי אכיפה אחרים. "אין נתונים, אין סמכויות, אין כוח אדם. הרבנות עובדת בעיפרון ונייר", אמר כהן.

עוד ציין כי הבשר המיועד לרשות הפלסטינית כמעט ואינו מפוקח, וכי קיימת זליגה ממשית שלו חזרה לישראל דרך מסלולים פרוצים. תופעה זו, לדבריו, מסכנת את הציבור ומובילה להכשלתו. הוא התריע גם מפני אפשרות של יבוא בשר כשר לרשות, שעלול להוביל לזליגה נוספת לשוק המקומי. "המשמעות היא פתיחת שער חמישי להכנסת טרף למדינת ישראל ולהכשלת ציבור תמים המבקש לאכול כשר", הדגיש.

כהן קרא להקמת גוף מתכלל ולשיתוף פעולה בין הגופים הממשלתיים, והבהיר: "שלוש שנים אנחנו מנסים לחבר מערכות ולהקים בקרה דיגיטלית - ואין היענות. ישראל חייבת להתעורר לפני שהמצב יחמיר".