קנדה, שהכירה באחרונה במדינת פלסטין, השתתפה ביום חמישי בפגישה הראשונה בבריסל של קבוצת התורמים עבור הפלסטינים.

שרת החוץ של קנדה, אניטה אנאנד, ציינה כי "מאז אוקטובר 2023, קנדה תמכה בעם הפלסטיני במספר דרכים, ובהם: הרחבת מסלולי ההגירה של פלסטינים לקנדה, קידום פתרון שתי מדינות ומתן סיוע בינלאומי בסך למעלה מ-400 מיליון דולר לטיפול בצרכים הומניטריים דחופים".

אנאנד הוסיפה ואמרה, כי "קנדה תמשיך לתמוך במאמצים לקידום שלום ויציבות באזור, תוך כדי מאמץ לקדם רפורמה ברשות הפלסטינית".

את מפגש קבוצת התורמים למען פלסטין ארגנו האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית. בהודעה בנוגע לכנס התורמים, נאמר כי "האיחוד האירופי מחויב לפעול לקדם מדינה פלסטינית שתעבור רפורמה ותתפקד באופן מיטבי, וימשיך לפעול לייצב את האזור, ובכלל זה באמצעות ממשל זמני ביו"ש וברצועת עזה".