חייל סורי בשם אבו רשיד נהרג באירוע חריג בגבול שבין סוריה ללבנון, במורדות החרמון. לפי הדיווחים, החייל נהרג לאחר מפגש עם גירית הדבש - חיה טורפת ונדירה הידועה בהתנהגותה האגרסיבית.

כתב חדשות 12, יגאל מוסקו, דיווח כי המידע הגיע מאיש הטבע אייל ניומן, אשר עקב אחר האירוע יוצא הדופן. ניומן מסר כי מקור הדיווח הוא ברשתות החברתיות הערביות.

לפי הדיווחים, גירית הדבש הצליחה להרוג את החייל הסורי. ברשתות דווח על פחד רב בקרב החיילים הסורים בעקבות המקרה, בשל המוניטין הקטלני של החיה.

בתחילת חודש אוגוסט תועד לראשונה פרט של גירית דבש בהר דב שבאזור החרמון. התיעוד הנדיר, שהתקבל בידי פקח רשות הטבע והגנים עזרא חדד, צולם באמצעות מצלמה תרמית.

לדברי חדד, בסרטון נראית החיה בבירור: גוף נמוך וסמורי, רגליים קצרות, הליכה אופיינית ודגם פרווה ייחודי - גב אפור־לבן המשתרע עד הראש, לעומת גחון שחור, כשביניהם קו חד וברור. אך הסימן הבולט ביותר היה ההתנהגות: "נראתה תוקפת חיה גדולה ממנה, ככל הנראה תן זהוב, תוך הפגנת חוסר פחד, הרמת זנב והשמעת קולות", תיאר חדד.

חיילים שהיו באזור דיווחו על רעשים חריגים שהשמיעה החיה במהלך התקיפה, עדות נוספת לתצוגת האיום האופיינית של גירית הדבש בעת סכנה.

"מדובר בתצפית ראשונה מסוגה באזור זה, של מין נדיר המצוי כיום בסכנת הכחדה חמורה בישראל. בעשורים האחרונים נעלמו אוכלוסיות של גירית הדבש מאזורים נרחבים בארץ, בעיקר בשל פגיעה מכוונת מצד דבוראים שניסו להרחיק אותה מהכוורות. תצפיות ודאיות מהשנים האחרונות התקבלו רק בדרום הארץ - בנגב ובערבה", מספר חדד.

התיעוד האחרון של גירית דבש בישראל התרחש בקיץ 2022, אז נדרסה אחת בכביש הערבה. "גירית הדבש נחשבת לחיה חסרת פחד, עמידה במיוחד, עם מבנה גוף קומפקטי ושרירי, טפרים חדים ולסתות חזקות. היא מצוידת בפרווה ייחודית: רצועה לבנה מראש ועד זנב, ושאר הגוף שחור. למרות גודלה הקטן יחסית, היא מסוגלת להתמודד גם מול טורפים גדולים ממנה, ואף ידועים מקרים שבהם תקפה אריות וצבועים", ממשיך חדד.

בעת איום, היא מרימה את זנבה, משמיעה קולות חזקים ולעיתים אף מפרישה חומר בעל ריח חריף מבלוטות מיוחדות. התיעוד בהר דב, כך לפי חדד, הוא עדות מרגשת לכך שהמין הנדיר עדיין שורד בטבע בישראל.