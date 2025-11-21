איגוד השידור האירופי פרסם היום (שישי) שינויים משמעותיים בחוקי ההצבעה לאירוויזיון - ולמרות ששמה של ישראל לא אוזכר כלל בהודעה - נראה שמדובר בצעדים הקשורים באופן ישיר למתקפה נגד השתתפות המשלחת הישראלית בתחרות.

לפי ההחלטות החדשות, השופטים יקבלו יותר כוח בהצבעות בחצאי הגמר, והקהל בבית יוגבל ל-10 הצבעות בלבד, במקום 20 שהיו עד כה. שינוי זה נעשה, בין השאר, בעקבות טענות שהושמעו על הצבעות "חריגות" לישראל בשנים האחרונות.

בנוסף, הוסרה האפשרות להצביע יותר מדי פעמים למדינה אחת, והצבעות שלא יתאימו לקריטריונים ייפסלו. בשורה זו מגיעה בעקבות הסערה הציבורית שהייתה סביב הצבעות ממדינות שלא היו חלק מהתחרות.

השינויים החדשים מצביעים על ניסיון של איגוד השידור האירופי להרגיע את המתח עם המדינות המביעות התנגדות להשתתפות ישראל בתחרות.