אין ספק שהמדינה צריכה להגביר את האכיפה ולגלות אפס סובלנות כלפי הבריונות של אותם 'נערי גבעות' שחשודים בוונדליזם בדיוק כמו בתל אביב או בכל מקום אחר בארץ.

אולם בסופו של דבר, הנשמות האלו, שיש להם כמיהה למשמעות וסיפוק בחיים צריכים לקבל תוכנית אסטרטגית מסודרת שתעניק להם אלטרנטיבה חינוכית הולמת. המחנך אבינועם הרש, נזכר ב'זולה של חצרוני' ובמודל שידע לדבר את שפתם ולהעניק לחייהם משמעות ותוכן.

'הזולה של חצרוני' היא ללא ספק אחד מהמפעלים החינוכיים המרשימים שפגשתי בחיי:

אם מקומות כמו 'כיכר החתולות', 'כיכר ציון' וה'חוט המשולש' לא אומרים לכם כלום כנראה שלא שמעתם גם על הזולה.

אבל עבור אלפי נערים וכנראה אף יותר, עבור המשפחות שלהם, הישיבות והאולפנות כמו גם אנשי החינוך שקשורים לעניין, ה'זולה של חצרוני' הצילהלהם את החיים וסיפקו להם את גלגל ההצלה, רגע לפני שהנשמה שלהם התערבלה מתחת לגלים הסוערים.

את ה'זולה' הכרתי לפני יותר מ25 שנה כאשר היא הייתה ליד 'גן העצמאות' בירושלים:

הרבה פעמים במוצ"ש הייתי מגיע לשם ונתקל בהם.

פסטיבל של נשמות אבודות, כואבות, מחפשות שרק צמאות לחיבוק. לאהבה. לזה שמישהו אחד בכל העולם הזר והמפחיד הזה יראה אותם.

חלקם סולקו מבתיהם על ידי הוריהם מחשש שידפקו את החינוך של שאר האחים.

חלקם חטפו מכות.

חלקם לא אכלו ארוחה חמה כבר שבוע כי הם כל הזמן בדרכים, מתניידים מטראפ לטראמפ שומרים על היקר להם מכל:

חצי חפיסת סיגריות 'נובלס' וגיטרה.

חלקם עם פירסינג בכל מקום שתרצו בגוף.

תספורות שהדבר האחרון שהם יגרמו לך לחשוב זה שהנער הזה שמושך הוא לא אחר מאשר בנו של ראש ישיבה מפורסם, אחד מתלמידי החכמים המבטיחים ביותר.

אבל שום דבר לא הכין אותי למה שיתרחש מוצ"ש אחרי מוצ"ש באולם המרכזי של הזולה:

חושך. עשרות נרות דולקים. וכל הנשמות האבודות האלו יושבים במעגל, עוצמים עיניים, מוצפים בדמעות של כאב ושואגים בדממה את ניגונו חורך הנשמות של ר' אהרון הגדול מקרלין:

קא אכסוף...

ואז הם הגיעו לקטע של:

'ויהיו רחמיך מתגוללים על עם קדשיך' ועד עכשיו אני זוכר איך שאחד מהנערים הכי מפחידים שם...נער שנראה כמו חוליגן בריטי מטר תשעים על תשעים וחמש קילו, התפרק שם בבכי.

לאחר מכן שמעתי מאחד המדריכים שהוא כבר חודשיים לא ראה את אח שלו הקטן ובא לו למות מצער כי תמיד הוא הגן עליו בבית ספר ועכשיו מי יגן עליו?

אבל אבא שלו הבהיר לו שכל עוד הוא לבוש ככה...שלא יחשוב בכלל להתקרב לבית.

המדריכים אגב ידעו לדבר את שפת הנוער. להסתכל להם בגובה העיניים. בלי בולשיט.

לא הייתה להם תעודת הוראה מהסמינר הקיבוצים אלא מהסמינר של החיים...

כעבור כמה שעות של סיפורי רבי נחמן, נרגילות, סיגריות, חבילות של טישו, חיבוקים, חום ובעיקר הקשבה שהבהירה לנוער הזה שכאן מאמינים בהם הלילה נגמר והתחיל הבוקר. ויהיה ערב ויהי בוקר...יום אחד.

הנערים האלו, המורדים, אלו שלא מסוגלים ליישר קו עם כל דבר שמריח קונפורמיות חייבים טונות של משמעות לחיים שלהם. של סיפוק. אחרת הם משתעממים וזה קורה בדרך כלל בקצב קונספציונלי.

אל תבינו לא נכון: המדינה חייבת לאכוף את הפשיעה של נערי הגבעות ביד חזקה ובלי פשרות!

חד משמעי!

רק לפני כן כדאי שנבהיר שוב:

יש 'נערי גבעות' מתוקים מדבש. חרוצים. עמלים. צדיקים גמורים.

באמת.

צריך לומר את זה ביושר!

לא כל 'נערי הגבעות' לבריונות וונדליזם.

המאמר הזה נכתב בנוגע לאותם נערי גבעות שחשודים נקודתית במעשים המכוערים האלו ולהם בלבד!

הפגיעה בחייהם של חפים מפשע וברכושם של אנשים שלא קשורים לטרור היא מגונה ומכתימה ציבור של חמש מאות אלף איש שגם אם אתם לא מסכימים עם דעותיו, לא תוכלו להתעלם מהעובדה שמדובר במלח הארץ שמרבית השדרה הלוחמת של צה"ל כמו גם הפיקודית בנויה ותלויה בו.

מה אשם חתן פרס ישראל מנחם קלמנזון מ'צוות אלחנן' שנערי גבעות מבצעים פיגועי טרור בערבים?

אז כן, המדינה צריכה להעביר הילוך ולגלות אפס סובלנות כלפי הגועל המסוכן הזה של ההתנהגות האלימה והבריונית של נערי הגבעות, אבל מי שחושב שהתופעה תמוגר רק באמצעות ענישה לא רק בסרט אלא מדגמן מהי חוסר הבנה בנפש האדם:

הנערים האלו חייבים משמעות. סיפוק. מישהו שידבר בשפה שלהם.

דור הטיק טור? הצחקתם אותם. חלק מהם קמים בארבע לפנות בוקר, מכינים להם קפה שחור ומתחילים להתפלל כי הם רועי צאן בכל מיני חוות.

לא נכנס בכוונה לעניין החוקיות או לא חוקיות.

אני לגמרי לא מסכים לתופעה של פלישה לחוות ללא חוק וסדר.

אבל רק עם הבנה בגודל כוחות הנפש שלהם. רק אם הבנה שכוח המרידה שלהם הוא של סוס דוהר שצריך שכיוונו אותו

רק אם הבנה שלצד פעולות הענישה הבלתי מתפשרת של המדינה צריך גם אסטרטגיה ברורה של תוכנית חינוכית מקיפה שתתכלל את האירוע, המדינה תוכל לא כמו שהיא עושה בדרך כלל...לכבות שריפות אלא גם להציע משהו עמוק ומשמעותי יותר.

60 מיליון שקל הקצתה המדינה לתנועות הנוער.

נוער הגבעות (ואני לא מכליל את כל נוער הגבעות כנוער בסיכון! לא כל נער גבעות יש לו מאפיינים זהים לנוער בסיכון והמון נערי גבעות גם מתגייסים לקרבי. כדאי לשים לב לעניין הזה!)

כנראה לא ילך לאותם תנועות אבל נדמה לי שגם מיליון שקל יוכלו להיות התחלה טובה לבניית משהו מקיף ויציב יותר.

לא מאמינים לי? מחפשים מישהו מומחה אבל על באמת לנשמה של החבר'ה האלו ושדובר את השפה שלהם?

תשאלו את הנהלת ה'זולה של חצרוני':

לפעמים בעזרת מסירות, תחושת שליחות, יצירתיות ולב ענק אפשר להפוך את העולם.

גם את הדימוי העכשווי של אותם 'נערי גבעות' שחשודים בוונדליזם.