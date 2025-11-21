מערך רגולציה במזון של משרד הבריאות פרסם היום (שישי) אזהרה לציבור בעקבות התפרצות של מקרי בוטוליזם בתינוקות בארה"ב.

האירועים נקשרו לצריכת תחליף חלב לתינוקות מתוצרת ByHeart - Whole Nutrition Infant Formula.

הגורמים האמריקאים (FDA, CDC ו-USDA) הודיעו על ריקול מיידי לכלל המוצרים, בשל נוכחות נבגים של חיידק מסוכן: Clostridium botulinum.

בישראל לא מתקיים שיווק מסחרי של המוצר, אך משרד הבריאות מדגיש כי תינוקות שצרכו את המוצר שנרכש באופן עצמאי, אונליין או בחו"ל, עלולים להיות בסיכון.

במשרד הבריאות מסבירים כי חיידק הקלוסטרידיום בוטולינום עלול לגרום לירידה בטונוס השרירים, עייפות קיצונית, בכי חלש, קשיי בליעה ונשימה ואף לשיתוק עצבי.

"משרד הבריאות חוזר ומזהיר את הציבור מפני הסכנות הכרוכות ברכישת מזונות מסוג שלא דרך צינורות השיווק החוקיים", נמסר. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר ולהיוועץ ברופא בכל חשש.

שם היצרן: ByHeart Inc, מותג: ByHeart, שם המוצר: Whole Nutrition Infant Formula, משקל: כ-680 גרם או מארז 14 אריזות של 17 גרם. UPC: 5004496800 / 5004496802. כלל תאריכי התפוגה כלולים באזהרה