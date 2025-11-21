השבוע נחנכה שכונת "נופי גלעד" ביישוב אדם שבמועצה האזורית בנימין, לזכרו של סמ"ר גלעד ניצן הי"ד - לוחם סיירת שנהרג במהלך שירותו הצבאי.

הטקס התקיים במעמד שר העלייה והקליטה אופיר סופר, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, יזמי חברת "מולדת" אברהם ניסן ואלי בלומנטל, בני משפחתו של גלעד, חברים ותושבים.

יעקב ניצן, אביו של גלעד, אמר בטקס, "היום עמדנו ברגע שלא דומה לשום דבר אחר - רגע שבו זיכרון וכאב, תקווה ובנייה עומדים יחד. השם גלעד הופך להיות חלק מנופה של הארץ שהוא כל כך אהב".

בהמשך דבריו הוסיף, "גלעד היה אדם של לב נקי, שחיבר בין אדמה לאדם, בין חברים למשפחה, בין ענווה לגבורה. גם אחרי נפילתו הוא ממשיך להצמיח: מעשי חסד, אהבת חינם, חיבורים, קהילות - ועכשיו גם שכונה חדשה בארץ ישראל".

לדבריו, הקמת השכונה, היא דרך של חיים. "ב'נופי גלעד' יגדלו ילדים שילמדו מהו אומץ אמיתי, מהי אחריות, מהי אהבת הארץ והאדם. כשאנשים טובים בוחרים להנציח את גלעד דרך חיים - זה נותן כוח. זה נותן משמעות".