מקורות פלסטינים מסרו לסוכנות הידיעות "קודס פרס" כי יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, אישר צו נשיאותי המורה על הקמת מועצה שתנהל את רצועת עזה בשלב הנוכחי.

על פי הדיווח, המועצה תכלול את "סגן הנשיא" חוסיין א-שייח', ראש הממשלה מוחמד מוסטפא, נשיא בית המשפט העליון מחמוד אל-הבאש, יו"ר המועצה הלאומית הפלסטינית רוחי פתוח, ראש המודיעין מאג'ד פרג' והיועץ הנשיאותי זיאד אבו עמרו.

התפתחות זו מגיעה לאחר אישור ההחלטה במועצת הביטחון ב-18 בנובמבר התומכת בתכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ להסדר ברצועת עזה, שיכלול בשלב הראשון הצבת כוחות זרים ופרוק הנשק של ארגוני הטרור.

הרשות הפלסטינית מעוניינת לחזור להכפיף את רצועת עזה תחת השלטון המרכזי ברמאללה. מאז ההפיכה הצבאית שביצע חמאס, רצועת עזה הייתה נתונה תחת שלטון חמאס, למרות שהיא עדיין הייתה נתונה פורמלית קשורה מנהלית לרשות הפלסטינית.

לצורך כך, הסכימה הרשות הפלסטינית לעבור רפורמה מקיפה בפיקוח בינלאומי כדי לאפשר להתקדם במסלול של הכרה במדינת פלסטין בשטחי איו"ש ורצועת עזה.