בשבוע האחרון התקיים סמינר בינלאומי בנושא לקחי המלחמה בו השתתפו עשרות מפקדים וקצינים ממספר מדינות בהן: ארה”ב, קנדה, גרמניה, פינלנד, הודו, יוון, קפריסין, צ’כיה, הונגריה, פולין, אוסטריה, אסטוניה, יפן, מרוקו, רומניה, סרביה וסלובקיה.

הסמינר התמקד בהעמקת ההיכרות עם תפיסות הפעולה של צה"ל, בלקחי הלחימה מהשנתיים האחרונות ובשיטות עבודה רב-זרועיות.

במהלך ימי הסמינר, סיירו המפקדים במספר מוקדים משמעותיים, צפו בתצוגת יכולות רחבה, נחשפו לאתגרי לחימת התת־קרקע, קיבלו סקירות והדרכות ממפקדים בכירים שלחמו במהלך השנתיים האחרונות ונחשפו לאתגרי הלחימה האורבנית והתת-קרקע. בנוסף, סיירו בעוטף עזה ושמעו את עדותו של השב שלומי זיו.

מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ציין "במהלך השבוע האחרון עמדנו יחד מול האתגרים, הדילמות והלקחים מתוך מציאות מורכבת של לחימה רציפה - לחימה שבחנה את צה"ל ואת כולנו עד קצה גבול היכולות.

הסיפורים ששמעתם, המפגשים עם הלוחמים והמפקדים, והעומק המקצועי שעלה מכל שיחה הם תזכורת חיה לרוח שמניעה אותנו קדימה. צה"ל לא נשען רק על טכנולוגיה, יכולות ותרגולות. הכוח האמיתי שלנו טמון ברוח האדם. בנחישות, במחויבות, וביכולת הישראלית הייחודית לקום, להשתקם, ולבנות מחדש גם מתוך השבר העמוק ביותר".

"התרגשתי לראות את כולכם מגיעים ללמוד מצה"ל. הסמינר הזה אפשר לנו לא רק להציג את מה שלמדנו אלא גם ללמוד מכם. אחרי מלחמה של שנתיים בה תמרנו כוחות היבשה בעזה, לבנון, סוריה ופעלו כנגד הטרור ביהודה ושומרון - השותפות הבין לאומית שלנו, עם הצבאות הנמצאים כאן הערב, היא חלק מעוצמתו של צה"ל. היא מאפשרת לנו לחלוק ידע, להיות טובים יותר ולהתמודד יחד עם אתגרי העתיד. אני מאמין שבחיבור בין מקצועיות, ערכים ותקווה, טמון הבסיס לעוצמה אמיתית", סיכם.