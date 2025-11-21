תיעוד: פעילות הכוחות ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל, בהכוונת שב"כ, המשיכו השבוע במבצע סיכול טרור נרחב ביהודה ושומרון במהלך השבוע האחרון. במבצע נעצרו יותר מ-60 מבוקשים, מתוכם 18 מחבלי חמאס, והוחרמו אמצעי לחימה רבים.

כוחות חטיבת עציון פעלו במשך שלושה ימים בכפר בית אומר, וכתוצאה מכך נעצרו ארבעה חשודים בתכנון פיגועים. בנוסף, במהלך המבצע הוחרמו יותר מ-15 כלי רכב שנרכשו בכספי טרור. הכוחות ביצעו 220 תחקורים ו-300 איתורים, בהם נחשפו פעילים המעורבים בסחר בנשק ובפעילות טרור.

במהלך הפעילות הממוקדת של חטיבת יהודה, נעצרו 18 מבוקשים, בהם פעילי חמאס ומסיתים לפעילות טרור. בין העצורים היה גם אדם אשר שיבח את הפיגוע האחרון. במהלך הפעולה הוחרמו רובים מסוג M-16, אקדחים, קלע דוד, רימון גז, מחסניות ומטעני השלכה.

כוחות חטיבת בנימין ביצעו ארבעה מבצעים ממוקדים, במהלכם נעצרו 17 מבוקשים נוספים. העצורים כללו סוחרי אמצעי לחימה, מפרי סדר, מיידי בקבוקי תבערה ומסיתים לפעילות טרור. בנוסף, הוחרמו אקדחים, נשק מסוג M-4 ואמצעי לחימה נוספים.

בכפר ברטעה, עצרו כוחות ימ"ס איו"ש בהכוונת שב"כ מספר מחבלים, אשר היו מעורבים בתכנון פיגועים נגד כוחות צה"ל. במהלך הפעולה הוחרמו אמצעי לחימה נוספים, והחשודים במעורבות בפעילות טרור נחקרו.

כוחות חטיבת שומרון ושוטרי מחוז ש"י איתרו והחרימו מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, שני רובי ציד ונשק מסוג "קרלו". במהלך הפעולה נעצרו תשעה מבוקשים.

בחטיבת אפרים בוצעו שיחות אזהרה בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון המקומיים, ונעצרו מבוקשים בטולכרם ובכפרים הסמוכים.