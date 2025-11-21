הזמר והיוצר אריאל בורסוצקי יוצא עם יצירה חדשה - "בול בזמן", שיר קצבי בסגנון רוק-פופ. את השיר כתב והלחין בורסוצקי בעצמו, והוא הופק מוזיקלית בשיתוף עם המפיק אודי דמארי.

השיר, לדבריו, נולד מתוך מסע אישי של חיפוש, תשובה והתבוננות מחודשת בדרך החיים. "חלמתי להצליח במוזיקה, אבל תוך כדי הדרך הבנתי שאסור לוותר על הזהות היהודית ועל העולם הרוחני שלי. רק כשניסיתי לפרוח גם בגשמיות, גם בנפש וגם ברוח - הרגשתי שלם באמת".

לדבריו, השיר הוא ביטוי של הודיה והכרה בהשגחה האלוקית: "השם יתברך החזיר אותי בתשובה 'בול בזמן' כדי שאוכל לבנות בית יהודי בארץ ישראל, ובאותו הזמן גם להגשים את החלום המוזיקלי שלי".