אלי זעירא ז"ל צילום: פלאש 90

הלך לעולמו אלוף (במיל') אלי זעירא, מי שהיה ראש אמ"ן במלחמת יום הכיפורים. בן 97 היה במותו. זעירא שימש בצה"ל בתפקידים רבים. הוא שימש מפקד מחלקה ומפקד פלוגה בגדוד הראשון בחטיבת יפתח במלחמת העצמאות. לאחר המלחמה היה הקצין הראשון בצבא שנשלח ללימודים בארצות הברית. בהמשך שימש ראש ענף מבצעים במטכ"ל, מפקד חטיבת הצנחנים וראש מחלקת מבצעים במטכ"ל. לאחר ששימש נספח צה"ל בארה"ב התמנה לראש אמ"ן וכיהן בתפקיד בזמן מלחמת יום הכיפורים. ועדת אגרנט הצביע עליו כמי שאחראי ל'קונספציה' שגרמה להפתעה הישראלית בתחילת המלחמה ואף המליצה להדיחו מתפקידו.