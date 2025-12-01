"בין שלוש לארבע אף אחד לא מדבר איתי. זה הזמן שאני מוציאה מהגנים, והחיבוק הזה שווה יותר מכל לייק ומחיאות כפיים", כך אומרת בראיון לערוץ 7 חגית רז, אושיית רשת ומי שמוכרת לרבים כ"דוקטור מטפחת".

היא משתפת בתובנות שלה על האיזון העדין שבין הגשמה עצמית לבין גידול שבעה ילדים ועל האומץ הנדרש לעצור את מירוץ החיים לטובת הבית.

רז, פרצה לתודעה הציבורית לפני עשור עם מיזם "דוקטור מטפחת" וההצלחה הובילה אותה להסתובב בכל הארץ, להופיע בטלוויזיה ולהתפרנס בכבוד. אולם, דווקא בשיא ההצלחה, הגיעה ההכרה שהכל בא על חשבון המשפחה. "קלטתי שאני אמא של שבת. שאני רואה את הילדים בעיקר בשבתות, מפסידה מסיבות סידור ולא מוציאה מהגן".

ההחלטה לעצור הייתה כמעט מיידית. "אנשים אמרו לי 'את משוגעת? את חיה את החלום'", היא נזכרת, "אבל עצרתי והקשבתי לעצמי. יש לזה מחירים כלכליים שמלווים אותי עד היום, אבל אמרתי די".

הצעד הזה, היא מעידה, הביא עמו ברכה גדולה. "החזרה הביתה הביאה איתה גם ילודה. תוך חמש שנים נולדו לי שלושה ילדים נוספים".

כיום, רז ממציאה את עצמה מחדש בתחום הקולינריה והתיירות. היא מדריכה סיורים בשוק מחנה יהודה, שאותו היא מכנה "השוק הכי יפה בעולם". הסיורים שלה אינם מסתכמים רק בטעימות, אלא שזורים בסיפורי מורשת, תרבות וערכים. "חשוב לי שכל מי שבא לסיור שלי יחזור הביתה עם מתנה מהשוק, עם איזשהו ערך", היא מסבירה. היא מספרת על משפחת בנאי, על רמי לוי שהתחיל שם, ועל הבסטיונרים הוותיקים שמלמדים "יופי ישראלי אמיתי".

בשיחה עולה הנושא הטעון של אימהות וקריירה בעידן המודרני. רז מדגישה כי הבחירה להיות בבית בשעות הקריטיות היא השקעה לטווח ארוך שאינה ניתנת להחלפה. "שנות הפריון ושנות גידול הילדים אינן ניתנות להשלמה. או שהיית שם, או שהפסדת את זה. את הפסדת, לא הילדים". היא מוסיפה כי בעיניה, אישה לא יכולה להיות "אמא שלמה" כשהיא נעדרת תמידית מהבית- גם אם היא עוסקת בשליחות חשובה.

למרות הבחירה בבית, רז מדגישה כי לא ויתרה על ההתפתחות האישית. היא ממשיכה לפעול כמשפיענית רשת, מעבירה סדנאות סטיילינג ויוצרת תוכן מעצים לנשים. "קיבלתי ייעוד של השפעה", היא אומרת, "זה כל פעם בקונסטלציות אחרות - דרך אוכל, סטיילינג או דיגיטל". החלום הבא שלה הוא להיכנס לעולם התקשורת הממוסדת, אך היא מבינה שזה יקרה בזמן הנכון, כשהילדים יגדלו מעט.

לסיום, היא מעבירה מסר מחזק לנשים. "כל אחת צריכה לעשות את הריקוד שלה, לא של החברה, לפי כוחות הנפש והרצונות שלה, ולא להיות מושפעת ממה שקורה מסביב".