שני צעירים בני 18 ו-23 נפצעו הערב (מוצאי שבת) באורח קשה וקל מירי ברחוב יונתן רטוש ביפו, סמוך לכיכר השעון ההומה במבלים. הרקע לירי הוא ככל הנראה פלילי.

במקום נשמעו צרורות ירי, ואנשים רבים רצו בעקבותיהם.

"חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול לצעיר כבן 18 במצב קשה, שהיה מעורפל הכרה וסבל מפציעות חודרות", נמסר ממד"א.

החובשים יחזקאל גוטמן, אור יערי ודוד יצחקי הוסיפו כי הפצוע פונה לבית החולים וולפסון בחולון.

מוקדם יותר היום בהפרש דקות בודדות נרצח באירוע ירי בנצרת באסל אשרף פרעוני בן ה-20, באירוע בו נפצע צעיר נוסף כבן 20. ברמלה, שלושה בני אדם נפצעו מירי באורח קל עד בינוני כתוצאה מירי על רקע סכסוך בין המעורבים.