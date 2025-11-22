הפרופסור היהודי המפורסם נועם חומסקי, אחד המבקרים החריפים של ישראל בעולם, היה בקשר חברי קרוב במיוחד עם ג'פרי אפשטיין, שהורשע בעבירות מין קשות.

תכתובות מייל שפורסמו על ידי מחוקקים אמריקאים חושפים את הקשר הקרוב בין חומסקי ואפשטיין, שכללו מפגשים ושיחות ארוכות, ואפילו כפסים שהועברו מחשבון המקושר לאפשטיין אל חומסקי.

תכתובות המייל נחשפו בתאריך 12 בנובמבר על ידי חברי ועדת הפיקוח הרפובליקנים בבית הנבחרים האמריקאי. במיילים הרבים נכללות התכתבויות שניהל אפשטיין עם דמויות פוליטיות, אקדמיות ועסקיות בארה"ב, ובהם גם חומסקי.

על פי התכתובות, השניים היו בקשר קרוב במיוחד עד שדנו אף באפשרות לצאת לחופשות משותפות. חומסקי אף העניק לאפשטיין מכתב תמיכה, המיועד "לכל מי שזה עשוי לעניין אותו".

במכתב מפרט חומסקי כי "פגשתי את ג'פרי אפשטיין לפני חצי תריסר שנים. היינו בקשר קבוע מאז עם דיונים ארוכים, ולעתים קרובות מעמיקים, על מגוון רחב מאוד של נושאים, כולל התמחויותינו ועבודתנו המקצועית, אך גם שורה של נושאים אחרים שבהם יש לנו תחומי עניין משותפים. זו הייתה חוויה יקרת ערך ביותר עבורי".

אתר ה"גרדיאן" הבריטי שמפרט את המסמכים ותכתובות המייל בין אפשטיין, שהורשע בעבירות מין קשות, לבין הפרופסור היהודי חומסקי, חושף כי במכתב שהעניק חומסקי לאפשטיין הוא כותב עוד כי "פעם אחת, כשדנו בהסכמי אוסלו, ג'פרי הרים את הטלפון והתקשר לדיפלומט הנורבגי שפיקח עליהם, מה שהוביל לחילופי דברים ערים".

בנוסף הוא מפרט כיצד אפשטיין דאג לארגן פגישה בין חומסקי לראש ממשלת ישראל בעבר, אהוד ברק. "ההשפעה של סקרנותו הבלתי מוגבלת של ג'פרי, הידע הנרחב, התובנות החודרות והערכותיו המעמיקות רק מתעצמת על ידי חוסר הפורמליות שלו, ללא שמץ של יומרנות. הוא הפך במהרה לחבר מוערך מאוד, ומקור קבוע לחילופי דברים וגירויים אינטלקטואליים", כותב חומסקי.