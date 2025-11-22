שתי ישיבות מיוחדות שהתקיימו ביום חמישי האחרון עסקו בנוער הגבעות ביהודה ושומרון.

לערוץ 7 נודע כי הישיבה הראשונה, בהשתתפות ראש הממשלה, מספר שרים ואנשי ביטחון, התמקדה במענים חינוכיים עבור נוער הגבעות, ואילו השנייה עסקה בהיבטי האכיפה כלפי הקבוצות הקיצוניות.

במהלך הדיונים הציגו נציגי הצבא והשב"כ נתונים לפיהם מתוך כ-560,000 תושבים ישראלים המתגוררים ביהודה ושומרון, כ-1,000 בני נוער, רובם לא מיו"ש במקור, חיים ללא מסגרת חינוכית ובמנותק מבתי הוריהם, בעיקר בגבעות.

מתוך אוכלוסייה זו, 800 מוגדרים כנוער פעיל העוסק בהתיישבות ובפעילות ציונית, רק כ-300 מתוכם מעורבים באירועים אלימים. על פי ההערכות, הליבה הקשה מונה כ-70 איש בלבד, חלקם אינם בני נוער אלא בגירים הרואים באלימות מטרה בפני עצמה.

בישיבה הודגש כי הגידול במספרים הוא תוצאתי למלחמה: גם המלחמה העצימה את משברי גיל ההתבגרות בכל הארץ, היקפי הנשירה בכל הארץ גדלו, גם חלק ניכר מהגורמים הטיפוליים בתחומי החינוך וליווי הנוער - נעדרו בשל תקופות מילואים ארוכות. בדיון עלה הצורך להרחיב מאד את התקנים ואת כלי העבודה העומדים לרשותם, כמו למשל רכבי שטח.

השרה אורית סטרוק הדגישה בדיון כי "יש לעשות את כל המאמצים לעזור לכמה שיותר מתוך ה-300 להצטרף לקבוצת ה-800 שמוגדרת - נוער איכותי וטוב".

אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ציין בישיבה כי יש להבחין בין התופעות, והוסיף כי, "בתפיסת השטח ע"י החוות וחלק מהגבעות יש משהו חיובי. תפיסת השטח בולמת את ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי C". גם נתניהו ציין את ההיבט החיובי הזה - כל עוד לא מדובר בפעילות אלימה.

האלוף בלוט הדגיש שהאבחנה בין "חוות" ל"גבעות" אינה סכמטית, וכי האבחנה האמתית היא בין מי שעיקר מטרתו היא ישוב הארץ, לבין מי שעיקר מטרתו הוא החיכוך האלים עם הערבים, ושמגיעים לעיתים גם לחיכוך אלים עם שוטרים וחיילים, ואפילו כלפי מתיישבים אחרים.

בהמשך הישיבה הנחה ראש הממשלה לפעול להעברת כמה שיותר בני נוער לקבוצת ה-800, זאת בעקבות המלצת השרה סטרוק לכוון את עיקר המאמצים לכך.

ראש השב"כ דוד זיני ציין שבני הנוער בקבוצות האלימות, גם אם הן קטנות, מרגישים שהם מקבלים גיבוי מציבור רחב, וכל עוד הגיבוי הזה קיים יהיה קושי לבצע פעילות אכיפה משמעותית. זיני ציין שלא מדובר בתמיכה באלימות, אלא בהתקוממות רחבה נגד אכיפה לא-שוויונית, כמו למשל שימוש באמצעי אכיפה קשים במיוחד כלפי עבירות הצתה ביו"ש, והגדרתם כ"טרור", כאשר בו-זמנית עבירות הצתה בנגב או בגליל לא מוגדרות כ"טרור" ולא מקבלות אכיפה דומה. כל עוד לא נוכל להציג אכיפה שוויונית, לא נצליח לקבל דעת-קהל תומכת, אמר.

עוד סוכם בפורום כי אלוף-משנה במיל' אביחי תנעמי, שמונה בעבר לפרויקטור לטיפול בנערי הגבעות, יתאם כעת את עבודת המטה הממשלתית מול משרדי הממשלה השונים, לצורך קידום מענים לנוער זה.