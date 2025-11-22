אלמונים פרצו בליל שבת לבית הכנסת של העדה התימנית ביישוב קדימה-צורן והחריבו את המקום.

הפורצים קרעו חומשים, פיזרו את הדפים על הרצפה, השליכו ספרי תורה ושברו את תכולת המבנה.

האירוע החריג התגלה הבוקר, כאשר מתפללים ראשונים הגיעו למקום ונדהמו למראה ההרס הרב. המשטרה הוזעקה למקום ופתחה בחקירה, אולם נכון לשעה זו, הרקע לאירוע טרם התברר.

תושבים ביישוב הביעו זעזוע עמוק מהמראות. לדברי אחד מהם, "זה מעשה חמור שאין לו הסבר. לפגוע בבית כנסת בצורה כזו - זו פגיעה בלב הקהילה".

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה וכי כלל כיווני הפעולה נבדקים, לרבות האפשרות שמדובר באירוע פלילי או לאומני.

הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב הראשי הרב קלמן בר, מסרו "מחזה ספרי התורה וספרי הקודש המוטלים בביזיון על רצפת בית הכנסת הוא מראה קורע לב ופצע בלב העם היהודי. מדובר בחילול שאין דומה לו, החוצה כל קו אדום. האירוע המזעזע הזה מזכיר ימים אפלים שחשבנו שלא ישובו עוד במדינת ישראל", אמרו הרבנים הראשיים.

הרבנים קראו למשטרת ישראל ולגורמי האכיפה "לפעול בנחישות לאיתור הפושעים, להעמידם לדין במהירות ולמצות עמם את הדין במלוא חומרתו".