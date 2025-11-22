הזמר החסידי ר' מנחם מנדל לוק הלך לעולמו בשבת האחרונה בבית החולים איכילוב בתל אביב, לאחר אירוע מוחי והוא בן 55 בלבד.

האירוע המוחי אירע בשבוע שעבר, ביום ראשון, כאשר לוק השתתף בלוויית הרב גרשון לידר, מנהל בית החולים לניאדו.

במהלך מסע ההלוויה התמוטט לוק לפתע ופונה לבית החולים במצב קשה. צוותים רפואיים נלחמו על חייו במשך מספר ימים, אך חרף המאמצים ולדאבון לב המשפחה הוא נפטר.

לוק נולד בז' בניסן תש"ל (1970) לאביו, הרב בן ציון לוק, מחשובי חסידות צאנז. הוא התחנך במוסדות החינוך של חסידות צאנז והיה דמות מוכרת בקהילה.