מהפכה של ממש מושלמת בימים האחרונים במערת המכפלה בחברון: לראשונה זה עשרות שנים, מערכות החשמל, המים ואמצעי הבטיחות במתחם הקדוש אינן נמצאות עוד בשליטתו של הוואקף המוסלמי. האחריות הועברה לישראל באופן מלא, לאחר תהליך הנדסי ומשפטי ארוך שנמשך חודשים.

למעשה עד היום החזיק הוואקף בארון החשמל המרכזי ובברזי המים העיקריים של המערה, שליטה שהקנתה לו יכולת מעשית “להחשיך” את כל האזור בלחיצת כפתור, כולל את מצלמות האבטחה הצה"ליות, מערכות הפיקוח הביטחוניות, ההכנות לאירועים המוניים ותנועת המבקרים היהודים.

המהלך ההיסטורי במערה הובל על ידי ח"כ צבי סוכות יו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש, אשר פעל בעניין מול גורמי הביטחון, המנהל האזרחי ומשרד הדתות.

בחודשים האחרונים בוצעו מספר עבודות הנדסיות רחבות היקף: התקנת ארון חשמל עצמאי בצד היהודי של המתחם, הקמת מערכת מים נפרדת שאינה נשלטת עוד על-ידי גורם חיצוני, שדרוג משמעותי של עמדות וציוד כיבוי אש בהתאם לדרישות הביטחון, העתקת נקודות תפעול קריטיות מהאזור שהיה בשליטת הוואקף, חיבור מחדש של אמצעי האבטחה למערכת שאינה ניתנת לניתוק חד-צדדי.

המבנה ההיסטורי, אחד האתרים הרגישים בעולם היהודי, סבל במשך שנים מהתלות הזאת שבמקרים שונים בעבר אף נוצלה לכיבוי מערכות חיוניות. כעת, לאחר השינוי הדרמטי שהוביל ח"כ סוכות, מעריכים במערכת הביטחון כי המהלך יחזק את היציבות התפעולית של האתר, ימנע אירועים בלתי צפויים ויבטיח תפקוד מלא ורציף של מערכות הבטיחות, האבטחה והאירוח.

ח"כ סוכות מסר: "זהו צעד ריבוני ממדרגה ראשונה. במשך עשרות שנים גורם שאיננו מדינת ישראל החזיק ביכולת לשתק את האתר הקדוש ליהודים. לאחר תהליך ארוך ומורכב, השליטה על החשמל, המים והתפעול חזרה לידי המדינה. זה לא רק תיקון עוול היסטורי, זהו בסיס להגנה טובה יותר, לניהול תקין ולנוכחות יהודית בטוחה וקבועה במקום אני רוצה להודות לשר בצלאל סמוטריץ, לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, ולאנשי המנהל האזרחי בראשות תא"ל הישאם איברהים על הקידום המהיר".

ישראל ברמסון ראש מועצת קריית ארבע חברון אמר: "מדובר בתהליך ובתקופה היסטורית עבור קריית ארבע חברון ומערת המכפלה. אחרי שנים של תלות מביכה, מדינת ישראל מממשת את ריבונותה המלאה באתר הקדוש ביותר ליהדות לאחר הר הבית. אני מודה לחברי ח"כ צבי סוכות, על קידום המהלך, לכלל כוחות הביטחון ולמג"ב המערה על שיתוף פעולה נהדר, למנהלת מערת המכפלה בהובלתו של אמיתי כהן, למועצה דתית קריית ארבע חברון, לקמ"ט דתות ולכלל הגורמים והמסייעים. היום אנחנו יכולים לומר בבטחה: מערת המכפלה נמצאת בידיים בטוחות".

אייל גלמן ראש מועצת חברון מסר: "אני מודה לח"כ סוכות ולכלל הפועלים למען חברון ומערת המכפלה-חלקת גדולי האומה, על דחיפה משמעותית לתיקון המציאות במערת המכפלה. התלות בוואקף המוסלמי הינה תעודת עניות לבני אברהם יצחק ויעקב הקבורים כאן ואנו בניהם מעמיקים כאן את השורשים ומשיבים בנים לגבולם ונחלתם. נמשיך להצמיח חיים במקום בו חיו ופעלו אבותינו ואימותינו".

יו"ר מנהלת מערת המכפלה אמיתי כהן הוסיף "לאחר פעילות רבה עם אנשי מקצוע, הצלחנו להשמיש את את המערכות, היו מורכבויות שהתגברנו עליהם זה צעד חשוב הן בטיחותי והן ריבוני תודה לכל העוסקים במלאכה".