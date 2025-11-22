המחזאי והאב השכול חגי לובר התייחס הערב (מוצאי שבת) להתנהלות ראשי האופוזיציה בזמן המלחמה, ותקף את סירובם לשתף פעולה עם הקואליציה. לדבריו, האופוזיציה לא גילתה אחריות לאומית ברגעי משבר.

"בסוף נחקור את המחדלים של הקואליציה, אבל לא נשכח לחקור גם את חוסר האחריות של האופוזיציה", כתב לובר, "שלא התעלתה לגודל השעה וסרבה לשתף פעולה, ולהניח בצד, לפחות בזמן מלחמה, את 'חובתה הקדושה' לפעול להפלת הממשלה".

הוא האשים את ראשי האופוזיציה כי סירבו להגיע לפשרות "בניהול המלחמה, בשחרור החטופים, במינויי בכירים, וכעת - בוועדת חקירה". לדבריו, "אתם מקווים שאת מה שלא נתנו לכם המצביעים, יתנו לכם, במסקנות אישיות, השופטים".

עוד הוסיף לובר, "הלוואי ותקום כבר מפלגה חדשה, ישרה, אמיתית ונטולת תככים פוליטיים שהיו לנו לְזָרָא. ותדע לנהוג באחריות ובשיתוף פעולה בעת צרה. ולקחת אחריות על מחדלים שקרו במשמרת שלה. ואני מאמין ועושה ופועל, שקום תקום, לטובת עם ישראל".