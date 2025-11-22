בהודעה חריגה שפרסמה דוברות המשטרה, הושמעה ביקורת חריפה על פרסום באתר מאקו שייחס אירועי הצתה בבאר שבע לעבריינים מקומיים.

לדברי המשטרה, מדובר באירוע שמקורו בסכסוך אישי בלבד, והמידע שפורסם על ידי כתב הפלילים של האתר שמעון איפרגן "שקרי ומטעה".

על פי ההודעה, מדובר בתקרית שהתרחשה לאחר פרידה בין בני זוג. החשוד, תושב באר שבע בשנות ה-30 לחייו, נעצר לאחר שתועד בזירות האירוע. מעצרו הוארך בבית המשפט.

במשטרה הדגישו, "הפרסום שעלה במאקו אינו רק שגוי, אלא מטעה, מגמתי וחוטא לאמת", ואף הוסיפו כי קיים ספק אם הציטוטים האנונימיים שפורסמו נאמרו כלל. לדברי המשטרה, מדובר בניסיון ליצור פאניקה ולהציג תמונה מעוותת לציבור.

עוד צוין בהודעה כי מדובר בהמשך לקו מגמתי באתר מאקו. כך למשל, בפרסום אחר נטען כי "כנופיית נערים בדואים וילדים מעזה" מטילה אימה בקניון בעיר. לדברי המשטרה, מדובר בטענה מופרכת - החשודים שנעצרו הם יהודים, ואין רקע מגזרי או לאומני לאירועים.