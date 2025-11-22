מחבל חמוש יורה לעבר כוחות צה״ל - ומחוסל תוך שניות בודדות צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל מסר הערב (מוצאי שבת) כי בתום מצוד של 24 שעות, חוסלו או נעצרו כל 17 המחבלים שניסו לברוח מהמנהרות שבהן הם היו נצורים במרחב שמעבר לקו הצהוב במזרח רפיח - השטח שנמצא בשליטת ישראל ברצועת עזה.

צה"ל מסר כי כשעתיים אחרי צאת שבת, כוחות של חטיבת הנח"ל איתרו ועצרו את המחבל האחרון מבין ה-17 שיצאו מהמנהרה אתמול. "בכך, בתום מצוד של 24 שעות, חוסלו 11 מחבלים ושישה נעצרו והועברו להמשך חקירת שב"כ", נמסר.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום, להשמדת תשתיות טרור ולהגן במרחב".

מוקדם יותר פרסמה לשכת ראש הממשלה באנגלית כי "היום חמאס הפר שוב את הפסקת האש, ושלח מחבל לשטח ישראל כדי לתקוף חיילי צה"ל. בתגובה, ישראל חיסלה חמישה מחבלים בכירים של חמאס. ישראל כיבדה את הפסקת האש במלואה, חמאס לא".

אתמול חיסל צה"ל לפחות שישה מחבלים שיצאו מהמנהרות בשני מוקדים במרחב שמעבר לקו הצהוב במזרח רפיח 17 מחבלים יצאו מהמנהרות, ולפי צה"ל - כחמישה מחבלים נוספים נעצרו אחרי שהסגירו את עצמם לכוחות ונלקחו לחקירת שב"כ בשטח ישראל.

בדרום לבנון חיסל צה"ל מוקדם יותר את המחבל כאמל רידא קרנבש, שעסק בנסיונות שיקום של חיזבאללה באזור מיפדון. לפי צה"ל, בתקיפה נוספת בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר חוסל מחבל באזור כפר חולא. אותו מחבל היה אמון על הקשר בין ארגון הטרור לתושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים במסגרת תפקידו, ופעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצורכי טרור.