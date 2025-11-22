רגע לפני ששורדי השבי נפרדו מהנשיא טראמפ לאחר המפגש בבית הלבן, ניגש שגב כלפון והגיש לו מכתב אישי שכתב במהלך ימי השבי.

במכתב, שפרסם כתב חדשות 12 ירון אברהם, תיאר כלפון את תחושת חוסר האונים ואת התקווה שנאחזה דווקא במנהיגות האמריקנית.

"ברגעים הקשים ביותר", כתב כלפון, "כשהתקווה כבר הלכה ונגמרה, המחשבה על אמריקה הגדולה ועל המנהיגות שלך עזרה לי להאמין שיום אחד, אני אוכל לצאת משבי חמאס".

"אתה, אדוני הנשיא, היית האור עבורי ברגעים האפלים ביותר במנהרות החשוכות", כתב כלפון.

כלפון תיאר במכתבו גם את תחושותיו כישראלי בעת לחימתו על חייו ומול המציאות שחווה במנהרות החמאס. "כישראלי פטריוט, כבר השלמתי עם האפשרות שאני אקריב את עצמי עבור מדינתי. גם עכשיו, אחרי שכבר שוחררתי, הדברים שראיתי ושנעשו איתי לנצח ולא יאפשרו לי להרגיש אי פעם בטוח במדינתי".

במכתב נכללו גם מסרים נוספים, אישיים ורגישים, שכלפון בחר שלא לפרסם.