ארגוני ימין יגיעו מחר (א') לכניסה לישיבת הממשלה בירושלים ויקראו לשרים ולרה"מ לפעול כנגד "הנתיב למדינה פלסטינית".

הרקע לאירוע הוא החלטת מועצת הביטחון של האו"ם הקוראת ל"מסלול אמין לקראת הגדרה עצמית פלסטינית והקמת מדינה פלסטינית". פעילי תנועת הריבונות אומרים כי מדובר בצעד מסוכן, וקוראים לשרים ולרה"מ לעצור את המהלך לפני שתקום מדינה פלסטינית בפועל.

באירוע צפויים לשאת דברים יו"ר ועדת חוקה ומשפט ח"כ שמחה רוטמן, סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך, ח"כ אוהד טל, יהודית קצובר ונדיה מטר מתנועת הריבונות, סגן ראש עיריית ירושלים אריה קניג, י עו"ד נילי נאהורי, ברל'ה קרומבי, עו"ד צפנת נורדמן, יותם אייל, אבי אבלו, עו"ד מיכאל שפרבר ונוספים.

האירוע יערך מחר, יום ראשון, בשעה 10:00 ברחבת גן הורדים מול כניסת הרכבים של משרד ראש הממשלה. בין הארגונים שצפויים להשתתף באירוע - נציגי תנועת הריבונות, Israel is Forever, הפורום המשפטי למען ישראל, תנועת תקומה ומיזם Pulse of Israel. הארגונים יקראו לממשלה למנוע קידום מהלכים מדיניים שעלולים לפגוע במעמדה ובביטחונה של ישראל.

בתנועת הריבונות מביעים דאגה עמוקה מהאפשרות לקידום מדינה פלסטינית. לדבריהם, "ישראל אינה יכולה להפקיד את גבולות הביטחון שלה בידי גורמים עוינים. רק ריבונות דהיינו מטר וחצי

בין הים לירדן תבטיח את עתידה של המדינה. במקום נתיב למדינת טרור שמאיימת על לב המדינה, יש להמשיך בנתיב הריבונות. יחד נצלצל בפעמון מול ישיבת הממשלה".