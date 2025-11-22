בלעדי: בימים האחרונים הוגשה פנייה רשמית לוועדה לבחירת רב העיר תל אביב-יפו, ובה ביקשו עו"ד יאיר מבורך שאג, מהמחלקה המשפטית של ארגון עתים, בשם קבוצת חברי מועצת העיר תל אביב לבטל את החלטת הוועדה מראשית חודש נובמבר.

בהחלטה זו אושרו נציגי הציבור ונציגי השר לאסיפה הבוחרת ונקבע כי הבחירות לרב העיר יתקיימו ב-6 בינואר 2026.

לדברי הפונים, חובת ההיוועצות המוטלת על השר לשירותי דת טרם מינוי נציגיו לאסיפה הבוחרת לא קוימה. עוד נטען כי בעת שהתקבלה החלטת הוועדה כלל לא כיהן שר לשירותי דת, ומכאן שלא ניתן היה לאשר את נציגי השר או לקבוע מועד לבחירות.

חיים גורן, סגן ראש העיר ויו"ר סיעת מאמינים, אמר, "בחירת רב ראשי בעיר תל אביב הינה אירוע חשוב ומכונן בחיי העיר. עלינו מוטלת החובה לעשות ככל האפשר כדי שהתהליך יביא לבחירת הרב המתאים ביותר לאופי העיר ותושביה, ליהדות מקרבת ומאחדת, ולפעילות נמרצת וחיובית למען צורכי הדת בעיר. לאור זאת אנו צריכים לוודא שהתהליך אינו פוליטי אלא ענייני ומקצועי ככל הניתן".

העתקים מהמכתב נשלחו לראש עיריית תל אביב רון חולדאי, למשנה ליועצת המשפטית עו"ד כרמית יולס, למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן וליועצת המשפטית של המשרד עו"ד שירי פוגל.

מארגון עתים נמסר, "ההתנהלות המתוארת מלמדת על המציאות הפסולה שהתרענו לגביה - קידום המועמדים של מפלגת ש"ס תוך התעלמות מוחלטת מעמדת נציגי הציבור העירוניים. עתים תמשיך לפעול למינוי רבנים ערים שמייצגים את התושבים אותם הם אמורים לשרת".