ביום שישי האחרון, לרגל ראש חודש כסלו, נכנסו מאות מתושבי מבואות יריחו אל בית הכנסת העתיק "שלום על ישראל" שבמרכז העיר יריחו, שם קיימו תפילת הלל חגיגית בליווי מוזיקלי.

הכניסה ההמונית לבית הכנסת התקיימה במסגרת תנופת ההתפתחות והצמיחה של מבואות יריחו והאזור הסובב אותו, וכן כחלק מהתפתחות תחום התיירות בחבל ארץ זה. לאחרונה אושר תחום השיפוט של עיר התמרים הסמוכה, ובה מתוכננות כ-3,000 יחידות דיור חדשות.

בשנים האחרונות, במסגרת מיזם "תירות חבל יריחו", אלפי מבקרים פוקדים את נחל ייט"ב, את אתרי המורשת המקומיים ואת בתי הכנסת העתיקים באזור - נערן ושלום על ישראל.

מאז פרוץ האינתיפאדה בשנת תשס"א, בית הכנסת עומד ללא נוכחות קבועה. עם זאת, תושבי מבואות יריחו פוקדים אותו מעת לעת, בליווי ארנה קובוס, אשת בית חוגלה הסמוך.

הקשר ההיסטורי והתרבותי לבית הכנסת מתבטא גם בפסיפס העתיק ששוחזר על ידי נשות הקהילה, והוא מוצב כיום בכניסה לבית הכנסת החדש שבמרכז היישוב.