אברהם פריד, עקיבא, מוטי שטיינמץ ובניה ברבי התאחדו לביצוע משותף ומרגש של הפיוט "בני היכלא", שנכתב על ידי האר"י הקדוש והולחן בידי רבי שניאור-זלמן מלאדי, בעל התניא. הביצוע נערך במסגרת פרויקט "צמאה".

שבת קודש בשעת "רעווא דרעווין" - "רצון הרצונות" - היא הזמן שלשמו נכתב הפיוט. האר"י הקדוש, רבי יצחק לוריא, שילב בשיר רמזים לשמו בראשי הפסקאות, והוא חלק משלושה פיוטים שחיבר לזמני השבת: "אזמר בשבחין", "אסדר לסעודתא" ו"בני היכלא".

את הלחן הצמיד לפיוט בעל התניא, והוא נמנה עם עשרת ה"ניגונים המכוונים" שחיבר. רבים שרים את הפיוטים הללו במהלך סעודות השבת, והם תופסים מקום מרכזי במסורת הרוחנית הקבלית.

היצירה המשותפת של אברהם פריד, עקיבא, מוטי שטיינמץ ובניה ברבי מדגישה את כוחו של הניגון לחבר בין עולמות שונים ואת יכולתה של המוזיקה להעלות את הנשמה למקום של אחדות ורוח.