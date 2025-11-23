מוסטפא מדבולי, ראש ממשלת מצרים, אומר כי קהיר תארח ועידה בינלאומית שתעסוק בשיקום רצועת עזה לאחר המלחמה.

בדברים שנשא בוועידת G20 שנערכה בדרום אפריקה, ציין מדבולי כי ועידת השלום בשארם א-שייח' הביאה לסיום המלחמה ברצועת עזה, וסללה את הדרך למזרח תיכון משגשג.

ראש הממשלה המצרי קרא ליישום החלטת מועצת הביטחון בנוגע להסדר ברצועת עזה ולשלב השני בתוכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כדי לטפל במצב ההומניטרי הקשה. עוד דרש מדבולי לאפשר העברת סיוע הומניטרי לרצועת עזה ללא מגבלות, ולהתחיל בשיקום הרצועה ללא דיחוי, ולפעול ליישוב הסוגיה הפלסטינית על בסיס פתרון שתי המדינות.

במקביל, ממשיכה הרשות הפלסטינית בקמפיין נגד מה שהיא מכנה "טרור המתנחלים" המכוון נגד תושבים ורכוש פלסטיני באיו"ש. נביל אבו רודיינה, הדובר הרשמי של מוסד הנשיאות הפלסטיני, הטיל על ממשלת ישראל את האחריות המלאה להפסקת "ההתקפות המסלימות", אשר לטענתו מתרחשות בתמיכה ובהגנה של צה"ל.