הבלוגרית האנטישמית, קנדיס אוונס, משרבבת פעם נוספת את ישראל למזימה בינלאומית שנועדה כביכול להתנקש בחיי אמריקנים.

בפוסט באיקס, שזכה למיליוני צפיות, טענה אוונס, המוכרת בפרסום תיאוריות קונספירציה חסרות ביסוס וטענות אנטישמיות, כי גורם בכיר בממשל הצרפתי יצר איתה קשר והודיע לה שנשיא צרפת, עמנואל מקרון, ואשתו בריז’יט שילמו לצוות שמטרתו להתנקש בחייה.

ההוראה ניתנה ליחידת ההתערבות הלאומית של צרפת, טענה אוונס, ובצוות זה גם אזרח ישראלי, ופרטי התוכנית לחיסולה כבר הושלמו.

אוונס פועלת נמרצות כדי לגרום לשסע בימין האמריקני ולחזק את המגמה הקוראת לממשל טראמפ להתנער מהקשרים המיוחדים עם ישראל ולהגביל את פעילות הלובי היהודי.

היא זוכה לתמיכה רחבה בקרב פעילי ימין בדלנים, ומשפיענים בולטים בימין מצדדים בה או נמנעים מלבקר אותה, מחשש שיבולע להם בהיבט הציבורי לאור הפופולריות הרבה שלה.