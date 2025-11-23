ראש העיר המיתולוגית של נתניה מרים פיירברג-איכר, שנפטרה ביום שישי הובאה בצהריים (ראשון) למנוחות. אלפים הגיעו לחלוק לה כבוד אחרון, וחלפו על פני ארונה.

רוני איכר, בעלה של מרים, נפרד ממנה בגרון חנוק. "בגיל 52 פגשתי את מרים, פגשתי את אהבת חיי. כמעט 25 שנים של זוגיות וחברות מופלאה", אמר. "הענקת לי לב אוהב, קשוב, רוך, חום ותשומת לב שהפכו את חיינו למלאי סיפוק וקרבה. מרים שלי לצערי לא אמרתי לך מספיק פעמים כמה אני אוהב אותך ואיזו אישה מדהימה, מרתקת, חכמה ומיוחדת היית".

הוא הוסיף: "היית אימא וסבתא מהאגדות לילדייך, וגם לילדיי שלי. תמיד תומכת ועוזרת, אימא וסבתא של כולם. למרות המחלה, היית לביאה, היית סופרוומן. ביום רע זה, אני מקווה ומייחל שאת חשה בכל אהבה של הציבור. אוהב אותך ובר מזל שהצלחתי לחיות עימך ולצידך. אחרי הבחירות האחרונות תכננו לצד ההמשך פועלך תוכניות שלרוע המזל השתבשו בצורה כה אכזרית".

צילום: יוסי זליגר/TPS

שר הביטחון ישראל כ"ץ סיפר כי לפני כמה חודשים, כששינו את שם האצטדיון, אמר לפיירברג: "כל עיר הופכת לאחר זמן להיות דומה לראש העיר שלה, ונתניה הפכה להיות עיר יפה, בדיוק כמוך מרים שהקרנת עליה מיופייך החיצוני והפנימי. מרים הייתה מנהיגת ציבור במלוא מובן המילה, אישה מעוררת השראה".

הוא הוסיף: "במשך 27 השנים שבהן הובילה את העיר, מרים היית הכוח המניע שמאחורי נתניה בזכות החזון שלה ובזכות היכולת שלה לרתום עמיתים ושותפים. תודה לך מרים היקרה על דרך מעוררת השראה, על המנהיגות על המחויבות ועל היותך דוגמה אמיתית לשליחת ציבור".

צפריר פיירברג, בנה של מרים, שיתף אתמול תמונה של אימו, וכתב: "You did it your way, עוד לא מעכל וכבר מתגעגע בטירוף, אני מבטיח לך להיות הכי חזק בעולם".

בפתח ישיבת הממשלה השבועית הבוקר, ספד נתניהו לפיירברג-איכר, והשרים עמדו דקת דומייה לזכרה. "מרים הייתה מנהיגה פורצת דרך. היא הייתה ראש עיר של נתניה כמעט 30 שנה. זה דבר בלתי ייאמן, אבל זה ייאמן, בשביל שכל מי שהכיר אותה יודע את המחויבות העמוקה שלה לעיר, את ההתלהבות שלה, את היוזמה שלה וגם את היכולת שלה לעמוד מול קשיים, כולל הקשיים שהציבו לה, שלא בצדק, בהתקפה משפטית, שלשמחתי בסוף היא נחלצה ממנה. אבל היא עמדה בזה בגאון".

הוא הוסיף: "היא הייתה גם מאוד מחויבת, כפי שאני יודע, וכל אחד מכם גם יכול להעיד, משום שכל שיחה איתה הייתה: 'מה אתם יכולים לעשות בשביל נתניה? מה אנחנו יכולים לעשות יחד בשביל נתניה?', בלי הגזמה. אני לא זוכר שיחה אחת שלה שלא כללה - לא רק שלא כללה - שלא הונחתה על ידי המהלך הזה".

