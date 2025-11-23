מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, מביע דאגה רבה מהאירוע שכמעט ולא זכה להתייחסות תקשורתית, על אף שלטעמו מדובר בעדות לסכנה הביטחונית הגוברת ביהודה ושומרון מצידה של הרשות הפלשתינית.

באירוע מחאת הימין נגד המהלך המדיני אותו מקדם נשיא ארה"ב כנתיב למדינה פלשתינית, אירוע אותו הובילה קבוצת ארגונים והתקיים מול ישיבת הממשלה, הזכיר רחמים כי אך לפני ימים אחדים "חולייה של קצינים במשטרה הפלשתינית נתפסה לאחר שאנשיה פצעו לוחם צה"ל במילואים. הדבר הזה הוא עוד ביטוי להרמת הראש של הטרור לאחר שאנחנו שומעים יותר מדי דיבורים על הנתיב למדינה הפלשתינית".

בדבריו מזכיר עומר רחמים את האמירה עליה חוזרת מועצת יש"ע מזה תקופה ארוכה, "זה או החלת ריבונות ביהודה ושומרון, או מדינה פלשתינית". לכך הוא מוסיף וקובע כי לצערו "הממשלה בחרה לא להחיל את הריבונות ולא להגיב כלל למהלך הצרפתי, אנחנו רואים שהאמריקאים חוברים למהלך הצרפתי, ומול זה שתיקה ישראלית. זה או ריבונות או מדינה פלשתינית, וככל שלא החלנו את הריבונות אנחנו רואים לצערינו איך מדינת הטרור, שלוש מאות מטר מכפר סבא, מתקרבת והופכת להיות אמיתית. את הדבר הזה מוכרחים לעצור מיד".

רחמים מביע דאגה עמוקה מהיעדר התגובה של ראש הממשלה למהלכים המדיניים. הוא מזכיר כי נתניהו הבהיר שתגובתו תגיע לאחר שובו מארה"ב. "אנחנו עדיין מחכים. מדינת ישראל לא הגיבה למתקפה המדינית החמורה שנפתחה עלינו בספטמבר האחרון והמשמעות היא אחת, הטרור מרים את הראש כי הוא מרגיש שיש לו נתיב למדינת טרור שלוש מאות מטר מכפר סבא".

בהתייחס לחשש שמא לחץ אמריקאי ונורמאליזציה עם סעודיה חזקים יותר מרצונותיה של ממשלת הימין, אומר רחמים כי "ראש הממשלה נתניהו הנחיל מושג נכון, שלום תמורת שלום. אם המשמעות של המהלך לנורמליזציה ושלום מול הסעודים הוא יצירת איום אסטרטגי על ערי ישראל ביהודה ושומרון ובישראל הקטנה, הדבר הזה הוא הרה אסון ואסור להסכים לו. כל הסכמה כזו תהיה קונספציה כמו בערבת השבעה באוקטובר".

רחמים מצדיק בדבריו את טענותיהן של ראשי תנועת הריבונות, יהודית קצובר ונדיה מטר, ולפיהן מתחושה של התקדמות במסלול המוביל לריבונות נראה שישראל עברה למסלול הפוך המוביל למדינה פלשתינית. "החשש הזה מאפיין היום את כל הימין שמרגיש שהיינו כפסע מרגע היסטורי, ואנחנו מקבלים חזרה לרינונים ישנים מטרידים מאוד שבהם מדברים שוב על הקמת מדינת טרור".

"לא יעזרו כל התירוצים, שזה תהליך ושהם לא יעמדו בכל התנאים. זה קשקוש. התקרה של היום היא הריצפה של מחר. לא הגיוני שאנחנו מסכימים בשתיקה או בהסכמה בקול, ואני מזכיר שראש הממשלה הוציא הודעת ברכה באנגלית להחלטת האו"ם ובעברית הוא אמר שהוא מתנגד למדינה פלשתינית. צריך לומר דבר ברור, לא תהיה מדינת טרור שלוש מאות מטר מכפר סבא, לא עכשיו ולא אף פעם ובשום תנאי. אסור לנהל טקטיקה, צריך לנהל אסטרטגיה והאסטרטגיה היא החלת הריבונות ביהודה ושומרון".